Penélope Álvez Da Cruz Viera

Penélope Álvez Da Cruz Viera (17) es una destacada estudiante del Colegio y Liceo Vaz Ferreira que desde hace seis años estudia Mandarín en la institución y recientemente se hizo acreedora un viaje – luego de competir a nivel nacional con otros estudiantes del territorio – para viajar a China a perfeccionar su idioma, con la posibilidad de ganarse una beca para cursar la universidad en aquel país.

La estudiante cursa Sexto Año de Bachillerato Humanístico; también ha incursionado en el modelaje – haciendo producciones para Valentino Bookings- pero en este momento está enfocada en el estudio y en el aprendizaje avanzado del idioma chino.

Cabe destacar que en el Colegio y Liceo Vaz Ferreira desde hace varios años se están impartiendo clases de Mandarín; en el caso de Penélope; ella comenzó a compenetrarse con dicho idioma aproximadamente a los doce años de edad; su docente es Laura Pereira.

-¿Cómo ha sido su transitar en el proceso de aprendizaje del idioma Chino – M andarín?

-”Me gustó desde el principio y lo tome como una actividad sumamente interesante y entretenida.

A lo largo del tiempo fui tomando mayor interés y ésto se fue potenciando cuando comenzamos a estudiar los caracteres.

Si bien es un idioma difícil que reviste cierta complejidad, poco a poco se va haciendo muy llevadero”.

El idioma chino tiene una estructura extremadamente simple.

Cada palabra se expresa mediante una sílaba sin declinaciones o conjugaciones; no existen los artículos y no es necesario indicar el género masculino o femenino, así como tampoco el plural.

Las palabras en chino son, por lo tanto, invariables.

Hay nociones como género, tiempo, modo y persona, pero no han de estar marcadas por indicadores obligatoriamente.

Una palabra puede ser tanto singular como plural, tanto femenina como masculina o tanto presente como futura.

La cultura China es una de las culturas más antiguas que se pueden encontrar en todo del mundo, lo cual quiere decir que se remonta a miles de años atrás.

El área en la cual la cultura es dominante cubre una gran región geográfica en Asia oriental con costumbres y tradiciones que varían mucho entre provincias, ciudades e incluso ciudades.

Con China como una de las primeras civilizaciones antiguas, la cultura china es extremadamente diversa y variada, y tiene un profundo efecto en la filosofía, la virtud, la etiqueta y las tradiciones de Asia hasta la fecha.

-El idioma Chino se maneja con otros paradigmas… ¿Le costó adaptarse?

– “Es un idioma complejo donde hay que aprenderse palabra por palabra… es un idioma muy singular y el proceso tiene su complejidad. En mi caso puedo decir que mi adaptación fue buena.

Cuando empecé a estudiar los caracteres – a fin de rendir el examen que pienso hacerlo en breve – pude avanzar rápidamente en la gramática pues tengo mucha memoria escrita.

– Cuéntenos sobre esta beca en particular…

– Para dar la prueba debí preparar un discurso de cinco minutos. La segunda parte proponía un cuestionario de aproximadamente ciento cincuenta preguntas acerca de la cultura china. Otra parte fue dedicada a los talentos artísticos”.

Penélope fue la ganadora a nivel de todo el país de esta posibilidad de viajar a China en la categoría estudiantes de Secundaria y por este motivo se está preparando para ponerse a tono con las actividades que llevará a cabo en el país oriental.

Uno de sus sueños es poder lograr la beca universitaria; también está dentro de sus proyectos profesionales estudiar Relaciones Internacionales.

Está todo previsto para que Penélope viaje a China en el mes de octubre y aún no sabe cuáles serán las ciudades que incluyen la visita.

-¿Qué expectativas se ha trazado frente al viaje y la probabilidad de la beca?

-”Desde hace mucho tiempo tengo el sueño de ir a China así que mis expectativas son altas. Estuve manteniendo conversaciones con Sebastián – el joven que viajó el año pasado y me dijo que la experiencia es fascinante.

Lo cierto es que estoy muy ansiosa y no veo las horas de que llegue octubre.

-Imaginándose como la ganadora de la beca para estudiar en la Universidad de China… ¿Qué le genera esa idea?

”Honestamente me da un poco de miedo… pero por otra parte soy una persona bastante lanzada… me pone un poco nerviosa pero a la vez me fascina, porque sería una oportunidad única.

Penélope es una estudiante que le pone garra al estudio y en estos momentos está priorizando su estudio de Chino ante el inminente viaje.

– ¿Qué le atrapa de la cultura China?

-”Lo que me impacta – en primer lugar es el idioma… también que sea una cultura bien diferente a la nuestra.

También admiro al país porque es una potencia y es la cuna de la tecnología.

Hay muchos detalles que captan mi atención… que sea una cultura tan milenaria… infunden mucho respeto.

Es una nación económicamente muy poderosa.

Vale subrayar que el Colegio y Liceo Vaz Ferreira ha sido pionero en la enseñanza del idioma Mandarín y en la actualidad es una asignatura más que se imparte a partir de cuarto año escolar.