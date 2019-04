Una alumna ya dejó los estudios, otra piensa en abandonar

Un tanto “desorientados, desanimados y desilusionados”, así se sienten estudiantes sordos, alumnos de 4to.y 5to. . año de los liceos Nº 1 y Nº 5. Asisten a clases porque allí trabajan con intérpretes de lengua de señas, pero estos no llegan a cubrir todas las horas, por lo que en muchas asignaturas no cuentan con esa ayuda imprescindible. En la mañana de ayer se acercó a EL PUEBLO un grupo de ellos: Antonella Leites, Adriana Forni, y Victoria Quintan quienes acompañados por la trabajadora social Ana Paula Gómez como intérprete, plantearon la situación.

Adriana (que además preside la Asociación de Sordos de Salto) cursa 5to. año en el liceo Nº 1, pero estos días abandonó sus estudios porque “no hubo intérprete en toda una semana, en la segunda tuvimos pero con muchos cortes, solamente algunas horas y después el intérprete se va, hay gente asignada pero no nos cubre todas las asignaturas, y me siento nerviosa, porque no entiendo la clase, me siento mal”. Antonella cursa algunas materias de 4to año (pues otras ya las tiene aprobadas del año anterior) en el liceo Nº 5. Cursó el Ciclo Básico en la ciudad de Artigas, y a pesar de no haber tenido intérprete, dice que le fue bien, pudo pasar de año “porque estudiaba mucho con compañeros que me ayudaban, en 4to. Me vine a Salto y acá sí tuve intérprete, pero con los mismos problemas”. Por su parte, Victoria (que asiste a 5to año del liceo Nº 1) narra que empezó el año en el turno de la tarde pero “como me dijeron que no había intérprete en ese turno, mi madre fue a hablar al liceo y me cambié para la mañana, pero pasan los días y no se soluciona. Por eso no estoy muy animada y estoy buscando trabajo para tener otra alternativa”. Coinciden los tres en que si las condiciones fueran otras, donde “la inclusión no fuera sólo ir a copiar algunas cosas”, les gustaría seguir estudiando, sobre todo porque “nuestras familias nos dicen que sigamos y en verdad queremos seguir”, pero entienden que “es muy complicado, no entendemos lo que se trabaja en las materias, no podemos hacer la totalidad del curso”.

En Salto “el tema es bastante complejo ya que hay solamente seis personas que se están dedicadas a la interpretación y ahora una de ellas, que está embarazada, está con licencia, lo que resintió aún más el servicio”. Les preocupa también que no cuenten con la libertad de elegir una orientación dentro del bachillerato sino que son ubicados en las orientaciones en las que hay intérpretes asignados. Victoria, por ejemplo, quería cursar Científica pero tuvo que ser ubicada en Humanística. El problema también se da en la Universidad, hay algún caso de quien pretendía cursar la carrera de Recursos Hídricos y sin embargo debe cursar Trabajo Social, porque “es la única solución que se encuentra, es la estrategia que hay, ubicarnos donde están los recursos”.

“Somos muy reservados en cuanto a reclamos, por eso la gente no sabe y no se imagina lo que vivimos en una clase”, expresa Adriana, quien finalmente plantea la necesidad que sienten de que haya más intérpretes no solamente en ámbitos educativos, sino también en otras dependencias tanto del Estado como privadas. “Necesitamos que nos ayuden intérpretes profesionales cuando vamos al médico o a realizar cualquier trámite. Algunos pedimos a nuestros hijos o algún otro familiar oyente que nos acompañe, pero no es lo mismo, en esas gestiones no es lo mismo lo que nos pueda transmitir un niño por ejemplo”. Coinciden además en que los primeros años del liceo les resultaron más fáciles de transitar, “pero ahora hay más exigencias y se nos complica”, dijeron.

Nota de Redacción;

El tema como lo manifiestan los entrevistados es más complejo, las direcciones de los centros educativos vienen trabajando para solucionar la falta de interpretes mostrando preocupación, pero tampoco tienen muchas soluciones ya que dependen exclusivamente de que la cantidad de los mismos es menor a las horas necesarias para cubrir las necesidades de estos alumnos, así lo manifestó extraoficialmente la madre de otro estudiante.