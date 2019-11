Un grupo de ex trabajadores de la emblemática firma salteña “Barbieri & Leggire” han intentado empezar a reunirse y, por qué no, comenzar a idear planes a futuro que redunden en el bien propio y en el de otros sectores de la sociedad también. En la noche de ayer domingo, se llevó a cabo en uno de los quinchos con que cuenta el club Ferrocarril el primer encuentro.

Luis Genta, con quien pudo conversar EL PUEBLO, trabajó en “Barbieri & Leggire” desde los 12 años y lo hizo aproximadamente por 24 años. “Al comienzo fui limpiador, después repartidor, trabajé en el empaque, después fui vendedor y vendedor encargado”, comentó. Sus últimos recuerdos de la empresa son de cuando ya sólo quedaba la ferretería, que permaneció hasta los primeros años de la década del 90. De 5 o 6 del inicio a 70 ahora “Todo comenzó cuando se conformó un grupo de whatsapp, que al principio eran 5 o 6 personas; a partir de allí nos fuimos sumando cada vez más y ahora somos como 70”, expresó Genta.

Consultado sobre qué piensan como objetivos del grupo, dijo que “en primer lugar el objetivo de hoy (por ayer domingo) es reencontrarnos, el reencuentro de personas que en algunos casos hace muchos años que no nos vemos. A su vez, se podría pensar, por ejemplo, en ingresar a una institución como A.JU.PEN.SAL. y alcanzar algún acuerdo, como obtener ciertos beneficios como socios y al mismo tiempo se beneficiaría la institución al sumarle un buen número de socios”. Pero más aún, con más tiempo de conocimiento y asentamiento del grupo como tal, “hasta se podría pensar en crear una Fundación –sostuvo Genta-, como lo han hecho otros grupos, y a través de la Fundación poder ayudar a otras instituciones, a otros sectores de la sociedad”.