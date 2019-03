El exdirector del Liceo de Pueblo Belén hizo una memoria anual de su gestión 2018 y dio a conocer los detalles de la misma.

La Escuela técnica de Belén se encuentra ubicada en el departamento de Salto, en la localidad de Belén, su fundación es en 1965. La misma se sitúa geográficamente a 110Km de la capital departamental. En su entorno cercano encontramos a 24Km el centro turístico termal de Arapey, a 50Km Villa Constitución, 35 Km al norte se encuentra el pueblo Colonia Palma, a 70 km la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas.

En pueblo Belén nuestra institución es la única opción educativa que se cuenta a nivel de enseñanza media, no contando con liceos. En el medio se ubican dos escuelas primarias, Nº6 María Catalina Hernández en zona urbana, y Nº74 Yacuy, en zona rural. Nuestra escuela técnica cuenta con un anexo situado a 45Km, en Villa Constitución. Los estudiantes que asisten a nuestro centro educativo mayoritariamente son de pueblo Belén, pero también provienen de zonas aledañas, Termas del Arapey, Villa Constitución y Pueblo Colonia Palma.

En 2018 la Escuela Técnica de Belén desarrolló los siguientes cursos:

Nivel I: Primer año de Ciclo Básico Tecnológico

Primer año de Ciclo Básico Tecnológico Rural.

Dos segundos de Ciclo Básico Tecnológico

Dos terceros de Ciclo Básico Tecnológico

Primer año de Plan Rumbo Integrado (Villa Constitución).

El equipo de gestión del centro escolar estuvo compuesto por el director Camilo Monetta y la Secretaria Administrativa Stella Corti.

La Escuela Técnica funcionó en tres turnos de lunes a sábados, su horario de lunes a viernes fue de 7:00 a 22:30, en cambio los días sábados el horario de funcionamiento se desarrolló de 7:00 a 19:00. Debido a las escasas frecuencias de los horarios de los transportes que arriban a la localidad de Belén, se llegó a un acuerdo con los docentes, de realizar las coordinaciones el último sábado de cada mes.

Cumplieron funciones 4 adscriptos, tres de ellos en pueblo Belén y el restante en el anexo de Villa Constitución. Un educador y un Alfabetizador Laboral (UAL), dos referentes de Aprender Tod@s, tres administrativos, un asistente de laboratorio informático, un asistente del laboratorio de ciencias naturales y un asistente Multimedia. Desempeñaron su rol docente en la institución 96 profesores, de los cuales 73 lo realizaron en pueblo Belén y 23 en el anexo de Villa Constitución.

La Escuela el 1ero de marzo de 2018 contaba con una matrícula de 261 alumnos en Belén. En cuanto al anexo de Villa Constitución la matricula era de 42 alumnos. En suma la escuela Técnica de Belén asumía la tarea de educar a 304 estudiantes en diferentes niveles y áreas del conocimiento.

En el siguiente cuadro podemos apreciar el comportamiento de cada grupo y nivel educativo.

Cabe señalar que el grupo que en el año 2018 cursó primer año de EMT en Administración , debido a reiteradas licencias médicas de la docente de FISICA, y al no poder cubrirse esas horas, el inspector de Física recomienda un plan de recuperación de dos horas semanales para este año 2019 a contra turno. Se solicitó el alta de estas horas al CAMPUS Regional Norte el día 3 de diciembre del 2018 bajo el MEMO 412/2018.

La Escuela Técnica de Belén como centro educativo, entiende que el sujeto que aprende debe tener garantizado su continuidad educativa. En busca de dar cumplimiento a la ley de educación Ley Nº 18437, Capítulo uno, Art. 1 (De la educación como derecho humano fundamental) “Declarase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho fundamental. El estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”

Así mismo y bajo el mismo esfuerzo el CODICEN impulsa el sistema de protección de trayectorias educativas. En tal sentido este centro trabajo en coordinación con la Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa (UCDIE).

Los Docentes Adscriptos a la Dirección, contribuyeron en la organización de los turnos de trabajo, acompañaron y orientaron a los estudiantes, con el equilibrio justo, el diálogo adecuado. Siendo un nexo permanente entre docentes, alumnos, familias, administración y equipo de gestión.

En relación a cómo aprenden, abordamos la temática en salas de coordinación buscando las distintas estrategias a utilizar. Para conocer desde otra óptica las diferentes realidades y necesidades de nuestros estudiantes nos apoyamos en la Psicóloga institucional, que colaboró en el proceso inicial y elaboración de informes para adecuaciones curriculares y trámites de inclusión, en diálogo con docentes, adscriptos, educadores, alumnos y sus familias.

También la escuela participó en La Red Global de Aprendizajes, como centro red, presentes en distintas instancias de formación (Enlaces) con la finalidad de profundizar el conocimiento en nuevas pedagogías. Se difundió en diversas oportunidades en coordinaciones las nuevas metodologías y elaboramos en conjunto la rúbrica del centro. Participando de las mismas la mentora de Red Global así como al docente del centro escolar, Robert Alvez. En forma similar se trabajó con los referentes de Aprender Todos (AT), encaminamos el plan y realizando las actividades proyectadas.