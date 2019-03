La jueza entendió que tras ceder su parte en la empresa siendo director del Hospital norteño, no debió retomarla al asumir en Salto

Según publicó ayer el semanario Búsqueda, el exdirector de los hospitales de Salto y Bella Unión, Marcos García, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y el público, luego de un largo proceso en el que se investigó su presunta responsabilidad por estos casos.

El procesamiento de García sobrevino por la contratación que hizo el Hospital de Bella Unión a la empresa de ambulancias, Siemm SRL, en la cual García era socio, con la cual realizaban traslados de pacientes.

La jueza de Crimen Organizado, que había recibido una denuncia de la clase política, por estos hechos, Dolores Sánchez, emitió una sentencia el pasado 18 de marzo, en la que expuso que “surgen elementos de convicción suficientes” respecto a que el médico salteño “incurrió en el delito previsto en el artículo 161 del Código Penal” de la conjunción del interés público con el privado. La defensa del médico presentó un recurso de apelación a la decisión, informó el semanario de fuentes judiciales.

El caso de las ambulancias de Bella Unión había tomado estado público en setiembre del año 2016 tras varios pedidos de informes, realizados por el diputado nacionalista Martín Lema, quien luego conformó una comisión investigadora. Tras esto el político nacionalista mantuvo una reunión con el nuevo presidente de ASSE Marcos Carámbula y le informó sobre sus investigaciones, que terminaron en un “acuerdo” político.

Tras esto, los funcionarios cuestionados fueron relevados de sus cargos a través de un “concurso que se implementó para dar cargos de dirección”.

La sentencia judicial repasa la historia de esta trama que salpicó la gestión de al menos dos directorios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). García fue contratado en 2009 como subdirector del Hospital de Bella Unión. En marzo de 2011 pasó a ser adjunto a la dirección, y en ese año fundó la empresa de traslados junto a los médicos Federico Eguren, director del hospital en ese entonces, y Rodrigo Barcelona, pediatra en el mismo centro.

Aunque ni Federico Eguren ni Rodrigo Barcelona, que también fueron denunciados y que también eran propietarios de la empresa Siemm SRL, no fueron señalados por el fiscal del caso.

García asumió la dirección del hospital fronterizo en 2012. Según la sentencia, “en su calidad de director y como ordenador de gastos, y más allá de quién conformaba las facturas expedidas por Siemm, contrató en 2012 y el primer semestre de 2013 directamente a los servicios de traslado de pacientes del hospital de Bella Unión, a una empresa de la cual era dueño y fundador”.

Además, el 2 de julio de 2013 efectuó un llamado a licitación abreviada para traslados del hospital, “a sabiendas que la única empresa interesada en comparecer al llamado era precisamente Siemm, pues era la que venía siendo contratada”. Y se asegura en la sentencia que García tuvo intervención en las principales etapas del proceso licitatorio: llamó a licitación y firmó la resolución adjudicataria y luego la ampliación de gastos. Todo esto contraviene el artículo 72 del Tocaf ( Texto Ordenado de Contabilidad Financiera). La jueza aclara que si bien en esa fecha García hacía cedido sus cuotas a los otros dos socios, el trámite de cesión aún no había concluido, pues recién el 4 de julio se publicó en el Diario Oficial.

La cesión de cuotas de García a favor de los otros socios en el mes previo a la licitación —firmada por él mismo— “indica sin dudas y sin que ello implique meras especulaciones, pues es valorado bajo el criterio de razonabilidad, que su finalidad era desvincularse en las formas a la empresa a la cual siguió vinculado. No solo porque continuó haciendo guardias médicas, sino porque su reinserción como socio luego de renunciar a la dirección no hace más que fortalecer dicha conclusión”, dice la sentencia. García volvió a la empresa Siemm en el 2015, mientras era director del Hospital de Salto. Eguren y Barcelona estaba a cargo en ese momento del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo.

La jueza Sánchez se afirma en el hecho de que el Dr. Marcos García no ofreció ante la Justicia “razones valederas” para desvincularse de Siemm. La sentencia dice que García argumentó que cedió sus acciones en la empresa “por problemas de salud”, “porque nació un hijo”, ”porque se mudó a Salto”. “Pero nada de eso varió al momento de reingresar a Siemm, cuando ya no se encontraba al frente del hospital”. “Siemm seguía prestando servicios en Bella Unión, su enfermedad seguía en tratamiento y sus obligaciones familiares no cambiaron. Lo único que varió es que ya no era director del hospital”. Por lo tanto, “su excusa cae”, afirma la resolución judicial.

En el año 2015 la Gerencia General de ASSE dispuso una investigación administrativa sobre un posible conflicto de intereses que una auditoría interna alertó en 2013. Durante todo ese tiempo la empresa Siemm continuó vendiendo servicios al Hospital de Bella Unión. El resultado de la investigación fue una amonestación verbal para García. El exjerarca integró listas nacionales y departamentales del exvicepresidente Raúl Sendic en las elecciones internas del Frente Amplio en julio de 2016, informó el semanario Búsqueda.

DESIERTO

Fuentes consultadas también dijeron que este tipo de prácticas son comunes, ya que en setiembre del año 2017, la empresa Cacennas y la empresa EMI de ambulancias de Salto, se presentaron a un llamado a licitación realizado por el Hospital de Salto, en el momento que García era su director, para brindar servicios de traslado especializado en pediatría.

Pero la licitación fue declarada desierta por el tribunal que evaluó a los oferentes, debido a que los propietarios de ambas empresas que se presentaron al llamado para tener la chance de ser contratados, son actualmente funcionarios del Hospital de Salto, con injerencia por sus roles, en la toma de decisiones de la realización de los traslados en pediatría, por lo cual de haber sido seleccionados se verían con el mismo impedimento legal del artículo 46 del TOCAF que le fue tipificado ahora por la justicia al Dr. Marcos García, dictamen que ya fue publicado por EL PUEBLO en el mes de setiembre del año 2017.

EL PUEBLO quiso hablar con García sobre este tema, pero el galeno respondió que fue presentado el recurso de apelación y que aguardará la finalización de esa instancia.

Nota Hugo Lemos. (En base a Búsqueda y EL PUEBLO)