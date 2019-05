Montevideo, 25 may (EFE).- El exdirector regional para el Cono Sur de la Agencia Efe, Pedro Damián Diego Pérez, fue premiado este sábado por la Academia Nacional de Letras de Uruguay con el galardón “Día del Libro” en su edición de 2019.

El presidente de la Academia, Wilfredo Penco, hizo entrega al periodista de una placa de Gustavo Serra sobre diseño de Francisco Matto, uno de los fundadores (1943) del Taller Torres García en Montevideo, en presencia de otros siete académicos, además de representantes de la embajada de España en Uruguay, familiares y amigos del homenajeado. En su discurso, Penco resaltó la “vocación de servicio” de Pedro Damián Diego Pérez en su labor, en la cual entendió “de modo cabal el alcance de las manifestaciones de la cultura y, en particular, los signos de la letra impresa y ahora también digital que circulan en las sociedades como formas decisivas del desarrollo humano”.

Posteriormente, en declaraciones a Efe, destacó la “gestión cumplida” en la promoción “del libro y la cultura nacional” y que este premio es un reconocimiento a esa labor “tan generosa” ejercida por el que fuera también delegado de la agencia en Montevideo.

Por su parte, el homenajeado insistió tanto en su alocución como en declaraciones a Efe en que el premio no era a título personal, sino que quiso destacar el papel que juega la agencia en su “promoción del buen lenguaje en los medios de comunicación”.

El periodista se autodefinió como un “obseso” y un “enfermo patológico en la recomendación de la lectura”, pues la consideró “única medicina para curar el déficit de gramática y de construcción de frases que traían los estudiantes del bachiller”, que pudo observar durante su época de docente universitario.

Además, opinó que la cultura en español en la actualidad es “vigorosísima” y que “la creatividad” en la literatura y otro tipo de artes la convierten en “un mundo muy sobresaliente” con “muchísimo futuro de cara a las décadas venideras”.

Este galardón fue instituido en el 2007 por la Academia Nacional de Letras de Uruguay, dentro de la celebración del Día del Libro en este país suramericano, el 26 de mayo, en coincidencia con la creación de la primera biblioteca pública en esa fecha de 1816.

Pedro Damián Diego Pérez es periodista de la agencia Efe desde 1981 y ocupó, entre otros cargos, el de delegado de la comunidad española de Castilla y León y el de director regional de Efe en el Cono Sur.

Además, ejerció como profesor de Periodismo en la Universidad Complutense y en la Universidad de Valladolid, y profesor de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Escuela Internacional de Protocolo. EFE