Dr. Francisco Merino – Fundación Merino Roig

Ante la aparición de la pandemia del COVID – 19 (Coronavirus), la solidaridad comenzó, una vez más, a aflorar en nuestra sociedad (ollas populares, donaciones de canastas de alimentos o productos de limpieza, etc.) lo cual, más allá de la triste circunstancia, siempre será bienvenida.

La necesidad de insumos utilizados para prevenir el contagio, es mucha, ya que la sorpresa con que el virus nos tomó, fue tal, que el desabastecimiento de tapabocas, alcohol en gel, guantes, etc., sumado a los precios de los mismos que se fueron a las nubes, propició a que mucha gente (quizás más de la deseada), no pudiera obtenerlos, con todo lo que ello acarrea.

Por tal motivo, la Fundación Merino Roig, lleva adelante una campaña solidaria para que el uso del tapaboca sea masivo, al ser un elemento que muchos compatriotas necesitarán en el futuro inmediato, según las recomendaciones dadas por las autoridades de la salud.

EL PUEBLO dialogó con el Dr. Francisco Merino Roig, quien informó respecto a las actividades desarrolladas en dicha dirección.

ESPÍRITU SOLIDARIO

A la Fundación la teníamos en mente y la veníamos planeando desde hace bastante tiempo, que en realidad está enfocada hacia otra actividad, que es la responsabilidad social empresarial, tema que muchas empresas manejan en el aire, pero que no logran hacerlo tangible. Entonces, gestionar al respecto, es el fin de la Fundación.

Tras la aparición del coronavirus, de la pandemia, cambiamos momentáneamente la mirada, y nos propusimos enfocarnos en la colaboración como equipo de profesionales que somos, al integrarse, mayoritariamente la Fundación, con personas relacionadas al estudio jurídico – contable al que pertenecemos, si bien, se ha ido paulatinamente acercando gente ajena al mismo, con un claro fin solidario.

Nuestra duda fue qué hacíamos al respecto, cuando veíamos a los trabajadores de la salud en el primer lugar de la trinchera; qué podíamos aportar. Y bueno, surgió la idea de confeccionar los tapabocas, ya que la ayuda que habíamos comenzado a efectuar, que era realizar consultas profesionales para personas damnificadas por la situación, no era suficiente.

Ojalá que esto sirva para contagiar a otros, en el espíritu de solidaridad. Acá se sumó mucha gente que, está trabajando desde su casa.

Al seguir con la recomendación del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está exhortando al uso masivo de tapabocas, no obligatorio, tomamos la posta y comenzamos.

Sumamos que el tapaboca está costando en una farmacia más o menos $ 60 pesos cada uno, y hay personas que, de verdad, se les complica ya sea sola, cuanto más con una familia, el poder acceder a ese gasto, cargándola con un costo más en un momento nada fácil como por el que estamos atravesando.

Estos tapabocas que confeccionamos, se lavan, son de una contextura liviana y segura. Son hechos de TNT doble, hilo y elástico. En primer lugar llamamos a una costurera, la que se sumó a la idea de forma desinteresada desde el inicio; luego cinco costureras más. Por eso es la invitación a todo aquel que quiera sumarse, bienvenido sea. De una forma u otra tenemos las puertas abiertas porque entendemos que, cuanto más seamos, mejor.

Recibimos ideas, a personas que desean tener un lugar para aportar y trabajar por quien lo necesite. Es un espacio abierto, apolítico, sin religión alguna; por lo tanto, cualquiera puede sentirse cómodo, a eso aspiramos.

Después de que pase la actual situación con el coronavirus, vamos a retomar la marcha con otros proyectos más enfocados a la finalidad inicial.

COLABORACIÓN Y SU DESTINO

La Fundación exhorta a quienes tengan conocimiento de costura, a que se acerquen a brindar una mano en la confección de tapabocas, o que lo hagan desde sus casas. También, solicita donaciones de tela TNT, elásticos e hilo, para poder hacerlos, insumos que serán volcados in totum a la elaboración de aquellos. No pedimos ni recibimos dinero, eso debemos aclararlo.

Los interesados pueden comunicarse a través de los números 099741459 / 099643492 o por medio de la página web: www.merinoroig.com. También, pueden acercarse hasta la sede en calle Treinta y Tres entre Rivera y Varela.

Todo lo confeccionado irá confeccionado a instituciones barriales y deportivas. A todo aquel que aporte tela, hilo, elásticos, le hacemos un recibo, y en unos días le enviamos un estado de cuenta, donde se indique cuántos tapabocas salieron de su aporte, y hacia dónde fueron. Sabemos que, de un metro cuadrado de TNT, salen entre 14 o 15 tapabocas dobles, que es como se hacen, por lo tanto, es fácil llevar un control de la producción.