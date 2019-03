Un notorio malestar se percibe en ámbitos educativos por un tema que no es nuevo, o mejor, no son nuevas ciertas complicaciones que surgen en él: las designaciones de horas docentes. Felizmente en Salto (no así en otros departamentos), para el presente año ya han sido cubiertos prácticamente todos los cargos, por lo que, de no ocurrir alguna situación imprevista, no faltarán docentes en ningún grupo.

Pero el malestar proviene, por ejemplo, por el hecho de que en algún subsistema se obliga a los docentes a elegir sus cargos con horario a la vista, horario fijo e inamovible, es decir que las horas que pueda elegir luego, en otros subsistemas, deberán sí o sí adaptarse a ello.

Lo correcto, por sentido común y por reglamento, sería que una vez que el docente elija sus horas, pueda acordar entre los distintos subsistemas por los que ha optado (UTU, Secundaria, IFD, CERP), la mejor adecuación de sus horarios.

Indudablemente que no es una tarea fácil. Los docentes son muchos, la mayoría con alta carga horaria (20, 30, 48 y hasta más horas semanales), y “acomodar” todo eso se transforma poco menos que en una trabajo de ingeniería, pero si a esa dificultad se suma la rigidez y cierta intransigencia de algunas partes, el panorama resulta aún más complejo.

Respecto a elegir cargos antes de iniciarse el año lectivo pero ya con horario a la vista, “es algo anti reglamentario, sin embargo ni sindicatos ni nadie reclama al respecto”, comentaba hace algunos días una alta jerarquía de Educación Secundaria, quien se mostraba muy molesta porque “después el liceo tiene que estar adaptándose a todo lo que los demás imponen”, decía.

Es más, quien no logre ajustar sus horarios deberá renunciar a parte de sus horas, de su cargo, de su trabajo, por ende de sus ingresos. Y, de hecho, esto se está dando en algunos casos.

Pero el malestar y las quejas también se perciben puntualmente en centros de formación de docentes. Lo que molesta es “básicamente el hecho de no avisar en tiempo y forma del ordenamiento en los escalafones y de las elecciones de horas”, dijo a este diario un docente, quien agregó que “además las listas están desactualizadas, jubilados eligen antes que gente joven que se ha inscripto”.

Según nuestra fuente, esto se da “al punto que a los que nos inscribimos para dictar determinada materia, no se nos avisó siquiera si quedamos en lista ni cuándo fue la elección, por ende se favorece a algunos y a otros no”.

A propósito, uno de los momentos en que queda en evidencia la desactualización de las listas, es cuando en los actos de elección de cargos se nombra en voz alta a docentes ya fallecidos, incluso algunos hace varios años.

En definitiva, se trata de un tema que, como decíamos en el inicio, no es nuevo; cuenta con larga data y no se vislumbra solución.