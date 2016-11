El día 21 de noviembre a las 18 hs. se lanzó el 1er. Libro Cartonero producido por personas privadas de libertad de la Unidad 20 en Salto.

Fueron muchos estrenos de muchas cosas. Primer libro cartonero de Salto, primero realizado por personas privadas de libertad. Para los autores por otra parte fue: la primera vez para la inmensa mayoría que entraron a una biblioteca, la primera vez que leyeron en público, la primera vez que leyeron algo propio y la primera vez que sintieron el aplauso del público.

Mucha emoción. El libro se llamó Retazos a pedido de ellos: retazos que se fueron construyendo en el taller durante más de un año – así lo afirmó la Licenciada María Luisa de Francesco.

Desde el año pasado con la profesora Valeria Gallino comenzamos a impartir este taller que en principio fue, Animación de lectura.

Lentamente y a pedido de ellos se fue transformando en taller de escritura creativa. Y soñamos siempre con un libro. Este año recibí de un colega argentino una versión de un libro cartonero. Ahí supuse que podríamos hacer uno.

Las cuatro publicaciones del Diario ELPUEBLO fueron sin dudas, un incentivo extra.

Ahora estoy aprendiendo qué son los libros cartoneros.

Son algo muy especial. Son diferentes en cada tapa, no salen en grandes cantidades editoriales, pretenden llevarse bien con el medio ambiente, se recicla casi todo o es de deshecho.

Se cuida cada tapa y se observa cada libro en sí. Es un producto interesante: no solo abarata costos sino, acerca la lectura a quienes no podrían de otra forma, llegar a editar. Creo que ha sido uno de los regalos más importantes que recibí este año. Nos ha dado un trabajo enorme pero, la recompensa ha sido también, maravillosa. Y queremos seguir y ellos, también – concluyó De Francesco.