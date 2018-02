Salto, 20 de febrero de 2018. ASOSAGRAC, (Asociación de Ex Obreros de Salto Grande y Conexas); informa a sus Asociados y Opinión Publica en General: De los reclamos hechos personalmente ante los Ministros de Economía y Finanzas Sr. Danilo Astori; de Trabajo y Seguridad Social Sr. Ernesto Murro; de Transporte y Obras Públicas Sr. Víctor Rossi y miembros de la OPP; a sus solicitudes, entregamos un Anteproyecto basado en el cobro de un Peaje sobre uno de los Accesos al Puente Internacional Salto Grande. Actualmente está siendo aplicado al pasaje de Transportes de Carga Pesados y de Pasajeros en Colectivos Internacionales, dicha recaudación anualmente genera recursos genuinos muy importantes, siendo administrados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

A fines del Año 2016, el Ministro Sr. Danilo Astori, contesta a nuestros reclamos, siendo totalmente negativa la aplicación de un Peaje.

En el Año 2017, se renovó nuestra Comisión Directiva, continuando con los mismos anhelos de diálogos con nuestras autoridades Nacionales y Departamentales. Nos entrevistamos en Medios Radiales y Televisión en Salto y Paysandú. Fuimos recibidos por nuestro Intendente Dr. Andrés Lima; a su iniciativa nos expresó, que nuestros reclamos lo presentáramos al Congreso Nacional de Intendentes, designando al Lic. Sr. Rafael DI Donato, para elevar ante dicho evento político nuestros petitorios. Hasta la fecha no hemos logrado respuesta de esta solicitud.

Nos reunimos en la Junta Departamental de Salto con la Comisión de Turismo y Trabajo; que eleva un informe y resuelve enviar minuta de Comunicación a los Ministerios nombrados anteriormente y a OPP; para establecer una Mesa de Negociación con nuestra Asociación, representando a ex Trabajadores de Salto Grande; para llegar a una solución definitiva.

Concurrimos al Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, acompañados por nuestra Abogada Legal Dra. Lucila García Da Rosa; a los efectos de lograr su intervención ante la O.I.T. ya que hasta la fecha, dicho Organismo Internacional no se expresó ante nuestros petitorios.

Realizamos una solicitud a O.P.P. de una Exoneración de 200 Kv. En el consumo de Energía eléctrica, para los ex trabajadores o sus familiares directos, en casos de fallecimiento del titular. O.P.P. elevo el pedido al Directorio de UTE; siendo negativa la repuesta del Ente Energético.

En conclusión, no hay solución favorable a los Ex Trabajadores, en nuestro Poder Ejecutivo ni en el Sistema Político en General. Nuestro compromiso es continuar luchando, con miras al próximo Gobierno; para lograr una solución de diálogo favorable a nuestros reclamos; largamente postergados por nuestros gobernantes.

Al final convocamos a nuestros asociados para que continúen con sus aportes mensuales, concurriendo a Abitab, a depositar en nuestra cuenta número 83860, del nuevo convenio que rige desde 16/01/2018 por 90 días. Estamos a vuestras órdenes, Muchas Gracias.

Comisión Directiva de ASOSAGRAC.