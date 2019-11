Walter “Walas” Menoni presentará este próximo viernes 15 de noviembre en el Chalet “Las Nubes” (Casa de Enrique Amorim) el documental intitulado “ExoPromesas” centrado en su labor creativa y más concretamente la experiencia de su muestra plástica “Promesas”.

Vale destacar que Walter es destacado músico y creador salteño, que ha recibido importantes reconocimientos a lo largo de su carrera.

El universo de Pablo Sánchez releído por Walas

A partir del trabajo conjunto para la exposición plástica/sonora/audiovisual «Promesas» entre estos artistas, surge la idea del músico de realizar este documental en donde la obra de Pablo Sánchez es releída y llevada de una forma particular a las dos dimensiones.

Walas Menoni, músico ganador de dos Premios Graffiti a la música uruguaya, ya cuenta con cierta experiencia en la realización de proyectos audiovisuales ya que dirigió, guionó y editó sus videoclips anteriormente y uno de ellos, “Mal Día”, el de la canción que escribió junto a Fernando Santullo fuera seleccionado en el festival «Detour» de cine de Montevideo. Pero esta vez la apuesta es distinta y mayor ya que se trata de un trabajo de 38 minutos, en los cuales está volcado a mostrar desde una mirada cinematográfica pero a la vez musical el universo creativo de Sánchez, su génesis, el trabajo conjunto con Maximiliano Möller y con el mismo músico. Esta nueva mirada, es nueva pero tiene también muchos guiños a estéticas de edición pasadas conjugadas con las actuales. Queriendo lograr con esto un documental, que si bien fue realizado con herramientas digitales, que tenga un acercamiento más orgánico y humano como la misma obra de Pablo Sánchez. El documental cuenta con la dirección de fotografía de Gabriela Cardozo quien ya ha trabajado anteriormente con el músico.

«ExoPromesas. Una mirada de Walas al universo Sánchez» se estrenará el viernes 15 de noviembre a las 20:00 hs. en el Chalet Las Nubes con entrada libre y gratuita.

PROMESAS

Pablo Sánchez sostiene que “El intento de entender los mecanismos de producción de significados en los hechos artísticos para comprender las dimensiones sociopolíticas e históricas de nuestro tiempo ha sido siempre tema de inquietud personal para revelar la naturaleza del arte en un contexto de arte.

Para eso me he planteado varios desafíos conceptuales estableciendo relaciones entre: el espacio artístico en el que se le confiere a los objetos, su status estético o “artístico” y el objeto que ostenta los atributos de lo “real”.

De alguna manera la futura propuesta significa una crítica epistemológica del arte mediante imágenes indiscernibles respecto a lo que se considera real.

Prometer, asegurar, afirmar, cerciorar, certificar, ofrecer, obligarse, esperar, confiar, distraer, no pensar, obedecer…

El efecto de la realidad hace que entendamos cualquier representación visual como un documento y, por tanto, no pongamos en duda su contenido(Roland Barthes).

Estamos ante una verdadera era de la imagen, pero poco se reflexiona sobre el poder y el legado que hay en el acto de crearlas.

En nuestra cultura visual se comienza tratando de encontrar un ideal en la belleza, porque nadie nos enseña a dudar de ella.

La tiranía de lo bello, de lo sublime y de lo reconfortante nos aleja de lo que nadie quiere ver.

La idea de la belleza reduce la experiencia humana y mutila las infinitas posibilidades estéticas y expresivas que existen en lo feo, lo grotesco, lo aterrador.

Como todo lenguaje, el de las imágenes evoluciona según nuestra necesidad de comunicarnos.

La fealdad es siempre un error de sintaxis y por eso es infinita, porque las maneras de construir una frase de forma correcta son escasas, pero las de hacerlo mal son infinitas.

Lo bello es admirado pero lo feo fascina ya que es la representación de lo desconocido o lo que se desea ignorar- (Umberto Eco).

En las imágenes se hace presente con frecuencia un elemento no enteramente racional, que se le podría llamar mágico, diabólico o divino, según el caso, en relación con el cuerpo.

Lo que no es ligeramente deforme refleja la inestabilidad, de donde se desprende que lo irregular, es decir lo inesperado, la sorpresa, el asombro constituyen una parte esencial y característica de la belleza” Baudelaire.

El llamado cuerpo moderno, es el cuerpo del pensamiento, de la razón, de la herencia Cartesiana, que desconoce otra forma de relación con el mundo que solo el pensamiento, el cuerpo se apresura como el objeto no contenido del hombre, es decir que el pensamiento moderno divorcia cuerpo y pensamiento.

Surge el lenguaje que representa al cuerpo, es su representación; es que esta representación solo es posible a través del lenguaje y éste se encuentra divorciado del cuerpo. Para Pabón (2002): El cuerpo es lo indeterminado que va a ser determinado desde el pienso, desde la razón, desde la ciencia, es decir el cuerpo es objeto.

La presente propuesta plástica habla del cuerpo teniendo en cuenta que lo que puede un cuerpo, ha sido silenciado y su poder de afección, sus fuerzas son dirigidas hacia el trabajo, hacia la producción.

El cuerpo moderno es un cuerpo dócil, disciplinado, ágil y eficaz para el trabajo.

Es el cuerpo que necesitaba el capitalismo en su período industrial. Es el típico caso del cuerpo que no sabe lo que puede, o que no sólo cree que puede lo que le dice la medicina, la familia, la escuela, la fábrica, etc.

Entonces, el cuerpo es sin lugar a dudas el medio donde se ejercen todos los poderes y por esto mismo, es el lugar privilegiado a través del cual se puede llegar a precipitar una transmutación de los valores de nuestra cultura (Pabón, 2002).

El hombre es un animal político.

En el sentido en que todo cuanto hace o deja de hacer tiene una consecuencia. No hay efecto sin causa, nada existe en el universo que no haya sido producto de algo anterior. Todo es energía transformada.