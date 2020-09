por: Sara Ferreira

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou coronó al Gran Campeón Angus y a la Gran Campeona Polled Hereford

En la jornada de ayer en la 115ª edición de la Expo Prado, la cantidad de público fue notoriamente mayor a los días previos, se contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou quien se reunió con las autoridades de la ARU (Asociación Rural del Uruguay), recorrió la muestra y además coronó a la Gran Campeona Polled Hereford y al Gran Campeón de la raza Aberdeen Angus, momentos en los que fue ovacionado por el público presente.

También el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte estuvo presente la pista de la raza Angus, coronando al Gran Campeón junto al Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, el Presidente de INAC Fernando Mattos, el presidente de INIA, José Bonica, y la embajadora de Gran Bretaña Faye O’Connor (Foto).

El ministro de defensa, Javier García coronó a la Reservada Gran Campeona Polled Hereford, siendo muy aplaudido por el público.

Hoy continuarán las calificaciones en la pista, por la mañana comenzará la jura de los machos Hereford y Polled Hereford que culminará en la tarde, además en la mañana salen a la pista ejemplares de las razas Brangus, Merino Australiano y Poll Merino Australiano y Merino Donhe, mientras que de tarde será el turno de Corriedale, Merilin, y Romney Marsh. A las 18 horas se hará el remate de la raza Aberdeen Angus.

El Gran Campeón de la raza Aberdeen Angus fue de San

Gregorio Ganadera Ltda.

En la jornada de ayer, el Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal calificó los machos de la raza Aberdeen Angus. Antes de anunciar los tres mejores ejemplares de la muestra, pidió un aplauso para los grandes campeones y agregó que está convencido que «con animales como los que tenemos en la pista hoy, el futuro de la ganadería del Uruguay está asegurado». Al igual que «la calidad de las carnes que vamos a exportar en el futuro; estoy seguro que va a facilitar la apertura de mercados, hoy el gobierno –tenemos la certeza – que lo está buscando, tratando de eliminar aranceles y de entrar en lugares en el cual dejamos mucha plata para entrar».

Al igual que el día anterior con las hembras, felicitó a los cabañeros propietarios de los animales, «por el nivel de estos toros», y especialmente a los cabañeros que trabajan, que se levantan a las 5 de la mañana a pasear los toros y que, muchas veces no pueden entrar a la pista».

Agradeció además al equipo de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, y recordó que para la Sociedad, la Expo Prado y la jura es un evento muy importante y hace muchos años se propusieron hacer de ello un espectáculo, tanto en organización, presentación seriedad y orden.

Felicitó nuevamente a la ARU porque somos el único país que está organizando una exposición en América del Sur, dando el ejemplo que «con seriedad, protocolo y con orden podemos seguir trabajando».

Subrayó que la fila «es extraordinaria, el nivel es muy bueno, pero hay que elegir tres».

VEREDICTOS

Campeón Ternero Menor: Brete 184 de El Yunque.

Reservado Campeón Ternero Menor: Brete 183 de Nazario Irazabal.

Tercer Mejer Ternero Menor: Brete 171 de Milkland Ltda.

Campeón Ternero Intermedio: Brete 192 de R. Zerbino y Lingay SA.

Reservado Campeón Ternero Intermedio: Brete 196 de El Yunque.

Tercer Mejor Ternero Intermedio: Brete 194 de Nelson Bentancur.

Campeón Ternero Mayor: Brete 209 de Bayucuá.

Reservado Campeón Ternero Mayor: Brete 208 de Ebatel.

Tercer mejor Ternero Mayor: Brete 216 de Jorge Mailhos.

Campeón Junior: Brete 234 de Frigorífico Modelo, La Rubeta, y S. Mercant.

Reservado Campeón Junior: Brete 233 de Soc. Gan. San Salvador.

Tercer Mejor Junior: Brete 226 de Juan Pablo Pérez Frontini.

Campeón Dos Años Menor: Brete 245 de Victoria Pérez Pardavilla.

Reservado Campeón Dos Años Menor: Brete 247 de La Sorpresa.

Tercer Mejor Dos Años Menor: Brete 242 de Nelson Irazabal.

Campeón Dos Años Mayor: Brete 260 de Victoria Pérez Pardavilla.

Reservado Campeón Dos Años Mayor: Brete 261 de Vasco Pampeano.

Campeón Toro Joven: Brete 270 de San Gregorio Ganadera Ltda.

Campeón Sénior: Brete 277 de El Yunque.

Reservado Campeón Sénior: Brete 273 de Juan Pablo Pérez Frontini.

Tercer Mejor Sénior: Brete 274 de Jorge Mailhos.

Gran Campeón: Brete 270 de San Gregorio Ganadera Ltda.

Reservado Gran Campeón: Brete 260 de Victoria Pérez Pardavilla.

Tercer Mejor macho: Brete 234 de Frigorífico Modelo, La Rubeta, y S. Mercant.

Alberto Secco calificó la raza Limousin

Alberto Secco, estuvo a cargo de calificar los ejemplares de la raza Limousin, donde el Gran Campeón correspondió al Brete 442 de Julio Severi y la Gran Campeona fue el Brete 443 de Andrea Viera.

Al finalizar la jura, Secco comentó que hace años que trabaja con la raza, pero haber estado jurando en la pista de la Expo Prado, es para él un homenaje; «fue un gusto estar acá», expresó.

En lo que refiere a la muestra, indicó que fue poco numerosa debido al momento que estamos viviendo y muchas cabañas se frenaron de venir a competir, pero se vieron «animales muy típicos, sobre todo el Gran Campeón, lleno de virtudes y de temperamento muy manso, tranquilo, caminaba muy bien, superior en pequeñas cosas a la vaquillona que fue Gran campeona».

En cuanto al momento de la raza, indicó que «es una raza que le ha costado crecer, no hemos tenido una difusión masiva, pero a paso firme se está distribuyendo, creo que la presencia de los cruza Limousin en los corrales, han demostrado su valor importante en lo que hace a conversión».

San Rafael se destacó en Polled Hereford y Angus

Una destacada actuación tuvo ayer la cabaña salteña San Rafael, ya que obtuvo la Campeona y Reservada Campeona de la raza Polled Hereford y el Reservado Campeón Dos Años Mayor en la raza Aberdeen Angus.

«Estamos muy contentos, porque teníamos mucha fe en las dos Junior que traíamos», comentó a Omar Burutarán, tras la obtención de la Campeona Junior, perteneciente a su firma y la Reservada Campeona Junior Polled Hereford de Vasco Pampeano que está en cabaña San Rafael, por lo cual «es una satisfacción por partida doble». Además porque participaron «en una pista muy concurrida, y con un nivel extraordinario dentro de la raza Hereford, viendo cómo evoluciona cada vez más, con animales muy funcionales, en el caso de las hembras, muy femeninas, futuras madres y madres ya realizadas como fue la Gran campeona».

Burutarán reiteró su satisfacción, por este logro porque eran las dos hembras que presentaron en la raza y haber logrado estos premios «es una alegría inmensa».

Respecto a las hembras, comentó que son bastante diferentes en su tipo; la campeona (de Omar Burutarán), «es hija de una gran campeona de hace muchos años atrás en el Prado, de San Rafael, con una sangre de un toro americano que hicimos un cruzamiento, un trasplante de embriones que nos dio un resultado muy bueno, y a su vez esa vaca es un ejemplar que le tenemos una fe bárbara porque todo lo que ha producido ha andado en punta, acá (en el Prado) o en el interior, nos ha dejado una cantidad futuras madres y madres ya en producción y salió esta Junior que el año pasado no la quisimos traer, sino que lo hicimos este año y fue una satisfacción grande».

Respecto a la reservada campeona, de Vasco Pampeano, comentó que «es hija de una vaca adquirida en a liquidación de «La Chiquita» de Anselmi, que se hizo un cruzamiento con un toro americano también, y produjo ese excepcional vientre».

Cabaña San Rafael concurre a la Expo Prado desde hace casi 30 años; «desde la época de mi padre, al principio con animales astados, después con mochos, posteriormente con ambos y luego incorporamos Angus negros y colorados».

«No tengo una receta», para continuar exponiendo y estar en los primeros lugares a lo largo de los años, dijo Burutarán, «lo que hago y trato de transmitirle a mis hijos, es que esto no es trabajo de un día ni de dos, sino que es un trabajo a largo plazo, que hay que disfrutar cuando se gana, pero hay que aprender cuando no se gana, sacar las conclusiones de lo que se hace bien o de lo que nos equivocamos como todo ser humano y tratar de corregirlo».

Explicó que a modo personal, «la parte de la exposición es muy importante, porque te comparas con las demás cabañas que hay en el país y a primer nivel».

Destacó que lo que siempre trata de inculcarle a sus hijos es que «no todo es ganar la competencia, porque puede haber animales que no son del gusto del jurado y quedan para atrás y nadie puede decir que está bien o mal, es una cuestión muy subjetiva, es la apreciación de la persona que está designada para hacer las filas que, de repente no comparten la línea que uno busca dentro de la cabaña».

Indicó que «hay que marcarse determinadas líneas, buscar determinados parámetros, y con todas las herramientas que tenemos hoy en día como son EPD, la genómica que nos permiten evaluar con un respaldo muy fuerte, basándonos en todos estos números».

ANGUS

En la pista de Aberdeen Angus, San Rafael presentó ayer un solo animal que fue reservado campeón en su categoría, y participó en la fila final teniendo en cuenta que el campeón Dos Años Mayor fue Reservado Gran Campeón.

«Fue una apuesta fuerte, porque sabíamos que el toro iba a competir en una categoría donde había grandes toros -como se confirmó-, pero tuvimos la enorme satisfacción que entró segundo en la categoría y volvió a la pista ocupando el lugar que había dejado el Reservado Gran Campeón, por lo que es un orgullo tener el toro en la fila de los grandes campeones y sobre todo, resalto lo que gustó el animal», indicó.

En este sentido explicó que, si bien «no queda simpático que uno lo diga, pero nos vinieron a felicitar porque es un toro muy positivo, útil, una herramienta fundamental para trabajar, es un toro que está lleno de carne, es moderado, tiene un sello racial muy importante, y desde el año pasado que empezó a concurrir a las exposiciones nos ha dado muchas satisfacciones».

Valdez Tv realizó un excelente remate con valores destacados

Los valores reflejan lo que fue el remate, reflexionó Juan Ignacio Pirotto, respecto al 18º remate Valdez Tv. de la firma José A. Valdez realizado ayer desde la Peña de Valdez en la Expo Prado. «Pasaron por la pantalla los 4 mil vacunos que estaban certificados, fue un remate excelente, realmente sorprendió los valores y la calidad de los ganados que se ofrecieron», dijo a EL PUEBLO.

Pirotto destacó la conformidad por parte de la sucursal del escritorio en Salto por los ganados que concurrieron tanto en machos como hembras, mencionando que, en el caso de las hembras, el lote de terneras de Leonardo Apa, «superó ampliamente las expectativas, pero el ganado lo ameritaba por la calidad y el volumen que se ofertó». Indicó que las terneras hicieron 2.52 las Red Angus y 2.42 las caretas.

Destacó además que los terneros consignados en Salto se vendieron a 2.56, de manera que «quedamos muy conformes y contentos con la venta realizada».

Pirotto dijo que ya se están preparando para la semana próxima con el nuevo remate en el local Valentín.

Por último agradeció a clientes y amigos que «una vez más confiaron en la firma Valdez para acompañarnos con consignaciones al Valdez Tv de la Expo Prado».

VALORES EN U$S

Oveja con cría: 50.

Terneros hasta 140 kilos: 2.62, 2.40, 2.52.

Terneros hasta 180 kilos: 2.36, 2.26, 2.30.

Terneros: 2.20, 2.10, 2.14.

Novillos de 1 a 2 años: 2.12, 1.85, 1.89.

Novillos de 2 a 3 años: 1.78, 1.75, 1.77.

Novillos más de 3 años: 1.82, 1.80, 1.81.

Terneros y terneras: 2.29, 2.06, 2.10.

Terneras: 2.52, 2.03, 2.32.

Vaquillonas: 2.02, 1.97, 1.985.

Vacas de invernar: 1.59, 1.46, 1.497.

Vacas y vaquillonas preñadas: 700, 635, 679.

El Baqueano y La Elisa expusieron las grandes

campeonas en Hereford

Martín Salto.

Campeona Vaquillona Mayor: Brete 139 de Walter Carlos Romay.

Reservada Campeona Vaquillona Mayor: Brete 142 de Alfredo Jones y J.E. Alfonso e Hijos.

Tercer Mejor Vaquillona Mayor: Brete 134 de Agustín Álvarez Minetto.

Campeona Vaca Joven: Brete 144 de Soc. Gan. San Salvador y Eduardo Angulo.

Reservada Campeona Vaca Joven: Brete 146 de Est. Los Molles y J.E. Alfonso e Hijos.

Tercer Mejor Vaca Joven: Brete 145 de Martín Salto.

Gran Campeona: Brete 139 de Walter Carlos Romay Elorza.

Reservada Gran Campeona: Brete 144 de Sociedad Ganadera San Salvador y Eduardo Angulo.

Tercer Mejor Hembra: Brete 132 Ebatel SA.

HEREFORD

Campeona Ternera Menor: Brete 27 de Bernardo Nadal Maisterra El Paraíso.

Campeona Ternera Mayor: Brete 38 de Alejandra Parietti Henderson.

Reservada Campeona Ternera Mayor: Brete 36 de Miguel Martirena Bove.

Tercer Mejor Ternera Mayor: Brete 37 de Miguel Martirena.

Campeona Junior: Brete 39 de Walter Carlos Romay Elorza.

Campeona Vaquillona Menor: Brete 40 de Isabel Teresa Arrarte.

Campeona Vaquillona Mayor: Brete 41 de El Baqueano.

Reservada Campeona Vaquillona Mayor: Brete 43 de Ninon Rosa Ramírez.

Tercer Mejor Vaquillona Mayor: Brete 45 de Miguel Martirena.

Campeona Vaca: Brete 47 de Alejandro Costa Irigoyen.

Gran Campeona y Campeona Suprema: Brete 41 de El Baqueano.

Reservada Gran Campeona: Brete 43 de Ninon Rosa Ramírez.

Tercer Mejor Hembra: Brete 40 de Isabel Teresa Arrarte.

El Porvenir de Óscar Eduardo Ilundain expuso la Gran

campeona y el Reservado Gran Campeón Shorthorn

«Muy feliz y emocionado» Óscar Eduardo Ilundain de cabaña El Porvenir, celebró los logros obtenidos en la Expo Prado en la raza Shorthorn, emocionado porque «hoy hace cinco años que se fue mi hermano y ahí tomé yo la posta, los amigos me han ayudado, todos saben que no tengo campo, pero el material es bueno, le hemos ganado a prestigiosísimas cabañas con muchísimos años, que saben preparar, pero nos tocó a nosotros y la emoción es mucha».

Comentó que la Gran Campeona, se la vendió el año pasado (la mitad a Enrique Hughes), y «es una gran alegría».

Indicó que «en un año de pandemia, de cosas raras, no por la pandemia sino en este Prado, que lo encontramos diferente, los periodistas no entran a la pista, y casi yo no pude entrar, porque a pesar de haber recibido el premio no tenía la acreditación para ingresar, pero hay que felicitar a la Rural, a la gente que está trabajando, creo que entre todos se están haciendo las cosas bien».

Recordó que los animales expuestos, están en Salto, en la casa de Alejandro Stirling, hace años que los animales están allá y como siempre, quien los trajo al Prado, fue cabaña La Magdalena de Los Tordos, a quienes agradeció especialmente.

«La ternera está preñada de un triple gran campeón del Prado, va a parir en octubre y tenemos muchas esperanzas de poder continuar adelante», indicó.

Ilundain subrayó que la genética de la cabaña viene de muchos años atrás, en el año 1935 su bis abuelo ya tenía Shorthorn, el pedigree se comenzó en el año 1965-1966, «empezó mi padre con nosotros, continuamos hasta ahora, son unos cuantos años luchando, tratando de coordinar las mejores sangres, dentro de lo posible, eligiendo, es una verdadera pasión y hay que prestarle mucha dedicación».

A propósito de ello resaltó que «ahora hay un equipo de gente joven, los hijos de los amigos, que ya son amigos, son los que trabajan».

Sobre cuál es la clave para seguir siendo premiados explicó que «uno tiene un modelo en la cabeza, es como un plan de juego y uno va tratando de mejorar; no se compra el gran campeón y la gran campeona para sacar el campeoncito, y además tiene que coincidir que el gusto de uno sea el mismo del jurado, que el animal ese día esté bien, pero hay que tener un plan de juego aunque se pierdan los partidos uno tiene que tener su plan y dentro de lo difícil que es la agropecuaria en general y la genética en particular, tratar de ir por los caminos que uno se traza».