Desde el pasado jueves 16 de mayo, en el Museo Gallino se presentará la exposición de Daniel Gallo con la presencia del artista, Premio a la Trayectoria Nacional.

Instituto Nacional de Artes Visuales DNC-MEC. Daniel Gallo fue galardonado por su trayectoria recibiendo el reconocimiento más importante del país a las artes plásticas el Premio Figari 2017.

Con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y del Banco Central del Uruguay, tuvo lugar la ceremonia de premiación en el Museo Figari.

Gallo residió toda su vida en Las Piedras. Heredó la joyería que su abuelo fundó en 1894 y, mucho más que eso, he redó un taller que lo conduciría inexora blemente por los caminos de la creación.

Desde niño trabajó reparando relojes en el negocio de su familia instalado frente a la plaza, en el extremo opuesto a la iglesia de la ciudad.

Fue entonces que conoció el uso de las herramientas, e minucioso contacto con los materiales de su labor y un resultado que no podía aspirar más que a la exactitud.

También siendo muy pequeño, incursionó en la pintura con Andrés Moskovich y luego se formó, entre otros, con Julio César Trobo en fotografía y con Nelson Ramos en artes plásticas, a quienes reconoce como sus principales maestros.

Desde 1962 ha trabajado sin cesar en fotografía, serigrafía, pintura, escultura y en diversas instalaciones.

El nivel de detalle y precisión inaugurados con el desarmado y armado de relojes fueron transferidos a su arte, desarrollando un estilo propio.

Los críticos hablan del discurso conceptual sobre el objeto que tiene su obra, en especial de la designificación.

En el catálogo de la retrospectiva 1977-2011 que se llevó a cabo en el Subte, Santiago Tavella explica este concepto en relación al uso que Gallo hace de herramientas y materiales diversos, diciendo que “al sacar un objeto de su entorno habitual, le quita su significado original y lo deja limpio de significado”.

Hablan del nonsense y del absurdo que propone una poética tras la pureza de sus líneas, la matemática abstracción y la desnudez de los objetos funcionales.

Entre otras influencias, marcan en Gallo la del arte Madí, del pop art, de la publicidad y del ready made de Marcel Duchamp, en tanto utiliza objetos cotidianos elevándolos a la categoría de arte, y destacan la constante incitación a la reflexión sobre el objeto y la imagen, el signo y los nuevos posibles significados atribuidos por el público, dado los diferentes contextos en que el autor los sitúa.

El camino del artista sabe de determinación, disciplina y constancia.

Sabe que el éxito no está representado en el premio como meta, sino que este es apenas un estímulo para seguir creando.

Así, el anuncio de este reconocimiento, que lleva el nombre de uno de los más notables pintores nacionales, encontró a Gallo realizando una de las obras expuestas ahora.

El proyecto estaba ya avanzado, así que lo terminó para que participara en la muestra.

Su proceso creativo actualmente parte de elementos que consigue en alguna feria, muchas veces objetos antiguos.

Finalizar una obra no le ha llevado menos de 15 días y, en ocasiones, hasta tres meses.

Durante el evento Museos en la Noche, el artista realizó una guía sobre su trabajo en la exposición del Museo Figari, que estará abierta hasta el 10 de marzo.

Su familia está siempre presente, así como quizás su obra más importante, el gran cuadro titulado La P de Paula, en el que la corta vida de su hija ha trascendido.

Los trabajos de Daniel Gallo forman parte de colecciones de arte públicas y privadas. Ha sido laureado en diversas ocasiones en el ámbito local, nacional y regional, y ha expuesto en salas de gran prestigio en todo el país. Original y cautivadora, acceder a su obra es adentrarse en un nuevo orden de las cosas, un espacio de pulcritud, un tablero en el que el espectador juega un juego de formas, líneas y colores perfectos, ajeno al caos del mundo.