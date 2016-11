Están en exposición en la Biblioteca Departamental de Salto, Felisa Lisasola, las nuevas obras del artista plástico Darío Augusto Favier Forti.

A sus 83 años, Favier lleva más de cien cuadros y en esta ocasión mantendrá en exposición sus nuevas propuestas de collage y sus copias hasta el próximo sábado 12 de diciembre.

En diálogo con EL PUEBLO, quien fuera profesor de dibujo en educación secundaria, hizo referencia a la necesidad de innovar en el arte y de ahí surgió su idea de utilizar la técnica del collage de papel para sus obras.

“Yo veo que con el tiempo el papel va a ir decayendo porque hay otros medios más novedosos y me pareció que buscar las combinaciones de textura y color en el papel, es algo diferente y es también lo que más me atrajo”, comenzó diciendo Favier sobre sus representaciones.

El artista, comentó que tiene más de cien cuadros que ha venido pintando a lo largo de su vida pero en sus últimas creaciones buscó que el observador encuentre algo novedoso y pueda ver cosas diferentes que lo lleven a interpretar de una manera desde una perspectiva más lejana y al aproximarse se encuentre con otra interpretación.

“Yo de repente estoy trabajando en un cuadro y me surge otra idea u otro tema y arranco con otro cuadro, no hay un tema puntual en esta exposición, salvo la característica común de que todos son collage de papel”, comentó.

Sobre sus inicios en la pintura, recordó que desde niño le gustó dibujar, luego continuó la carrera de profesor de dibujo y desde joven se adentró en el camino del arte, usando diferentes técnicas de pintura, como óleo, arroz pintado e incursionando también en escultura, llevando a la fecha varias exposiciones en su haber.