Se sumaron a Salto los departamentos de Artigas, Rivera y Paysandú

La campaña de recolección de firmas que pretende una rebaja en la tarifa de UTE para los departamentos al norte del país en los meses de verano se extendió por una semana más.

Este viernes, los organizadores de esta movida entregarán finalmente las firmas a las autoridades del ente estatal con la esperanza de que sean escuchados en su petición que va respaldada con más de medio millar de firmas.

La singular iniciativa surgió en los primeros días de enero, de forma espontánea y a través de las redes sociales. Durante esos días, Salto debió sobrellevar muy altas temperaturas y sensaciones térmicas también altas, lo que motivó a cientos de usuarios de las redes sociales a dejar comentarios sobre lo “insoportable” que es vivir en Salto en pleno enero y la necesidad de climatizar los ambientes para sobrellevar el verano. A esto, se sumó la crítica por el alto costo de las tarifas de UTE que en enero se llegan a duplicar o triplicar en los hogares salteños tras el uso de los acondicionadores de aire.

“Porque tener un aire acondicionado ya no es un lujo, es una necesidad y no se pueden comparar las temperaturas que se dan en el norte a como se vive en Montevideo o la costa Este del país”, señalaron a EL PUEBLO, algunos salteños que apoyan la iniciativa de las firmas y esperan que su voz tenga eco en las autoridades.

20% MENOS DURANTE EL VERANO

La propuesta solicita una rebaja del 20% en la factura de UTE durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero), donde se dan los meses más calurosos.

“Con un 20% menos se aflojaría bastante el bolsillo de la gente que en esta zona no le queda otra que prender un aire acondicionado o pasar con el ventilador todo el día. No pedimos que la rebaja sea para todo el año sino para los meses de verano o los meses pico, enero y febrero. Dejamos bien claro en la petición que el consumo aumenta por obligación, porque no nos queda otra, por un tema de salud y porque no tenemos otro método de refrigeración que no sea el eléctrico a diferencia del invierno cuando contamos con otras fuentes como la leña o el gas. Además, por el hecho de tener a la represa acá, creemos que algún beneficio tenemos que tener”, comentó Marcelo Vives, uno de los organizadores de la campaña.

SE SUMÁRON LOS DEPARTAMENOS DE ARTIGAS, PAYSANDÚ Y RIVERA

Los comentarios en Facebook sobre el tema llegaron a usuarios de otros departamentos de la zona norte del país que viven una situación similar a la de Salto.

De esta forma, comenzó una movida interesante en algunas ciudades com Bella Unión, Artigas, Rivera y Paysandú, donde otras personas se comprometieron a recoger firmas y apoyar la iniciativa salteña para unirse a la petición y llevarla este viernes a Montevideo.

JUNTAN FIRMAS HASTA ESTE VIERNES

Hasta este viernes se recogen firmas por la propuesta que pretende una rebaja del 20% en la factura de UTE durante los meses de verano a quienes viven en la zona norte del país, informó Marcelo Vives.

La decisión fue tomada a raíz del difícil momento que atraviesa el departamento por la inundación que golpea a miles de salteños y por este motivo decidieron postergar el viaje a la capital del país para llevar las firmas.

Con esta medida se extiende de cierta manera el plazo para adherirse a la campaña y firmar por la rebaja que busca beneficiar a toda la población de la zona norte del país.

LUGARES PARA FIRMAR

En Salto hay varios lugares que recogen firmas como: Peluqueria Elfa´s (en calle Amorim casi Uruguay), Juan Carlos Gomez Nº 1877 (casi Patulé), en Adriana Machado Estilista (Paraguay Nº 2694), Peluquería Juma (Artigas casi Beltrán), Lucas Caffre Nº 510 vivienda Nº 7 (Barrio Federico Moreira) y Bilbao Nº 63 (de 9 a 12 horas).

Vives, se mostró agradecido con todos los que se sumaron a la campaña y apoyan la inciativa a la vez que invitó a quienes todavía no lo hicieron y compartan la idea a que se sumen y apoyen con su firma este pedido que busca beneficiar a toda la población con una rebaja del 20% en la factura de UTE en los departamentos de la zona norte del país, durante los meses de verano.