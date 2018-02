La vorágine de las redes sociales

Diversos reportes sobre la edad media en las redes sociales han demostrado que la que en un momento fue la estrella de estas plataformas estaría quedándose atrás con los nuevos usuarios.

Los jóvenes entre 12 y 17 años están pasando de Facebook, al menos así lo demuestran diversos estudios en la materia que revelan una baja del 9,9% de usuarios en 2017 en este rango etario.

A su vez, quienes sí están entrando a la plataforma de Mark Zuckerberg son los mayores, con al menos 500 mil usuarios nuevos con más de 55 años.

La que en 2008 era la principal red social ahora ya no se encuentra entre las aplicaciones favoritas de los más jóvenes, sufriendo el reemplazo por plataformas que entregan una mayor instantaneidad y contacto con sus pares como Snapchat o Instagram, esta última adquirida por Facebook en 2012 por mil millones de dólares.

En esta oportunidad es el reporte de eMarketer el que revela la situación, asegurando que los usuarios en Estados Unidos entre 12 y 17 años —a pesar de que la plataforma sugiere su uso desde los 13 años— han declinado en cerca de 1,4 millones durante el año pasado, algo que triplica las proyecciones en esta materia.

No todo es malo para Facebook: El éxito de las Stories. Los últimos años han demostrado que la inclusión de las Stories -contenido en imágenes y video que se autoelimina tras 24 horas de su publicación- ha sido el gran detonante del éxito entre los jóvenes al momento de escoger su red social. Así fue como Snapchat se «robó» los usuarios de otras aplicaciones y como Instagram, al replicar el modelo, consolidó su actual éxito.

Cuando a fines de 2016 Instagram decidió aplicar este modelo de publicación que tanto le había resultado a Snapchat fue la gran revolución en sus usuarios, sumando a aquellos que pasaban su tiempo en la plataforma del fantasma, como llevando la herramienta a las personas que aún no se atrevían a probarla.

Actualmente esta función es el gran éxito de Facebook. Si bien en las plataformas madre de la compañía —Facebook y Messenger1 no funcionan tan bien como se esperaría y lo mismo ocurre en WhatsApp con sus «Estados», es Instagram quien se marca cada trimestre como el favorito en los segmentos más jóvenes de los usuarios, superando incluso el éxito que tuvo en algún momento Snapchat.

Una de las explicaciones que encuentran los expertos es que los más adultos tienen una rapidez de adaptación a los formatos mucho más lenta que los jóvenes y nativos digitales, es por eso que el formato de Facebook les es más cómodo para mantenerse en contacto con amigos y sus familiares.

De todas formas, esto último está sufriendo un problema ya que las nuevas tendencias que adaptan los jóvenes -y que cambian constantemente- se basa en la creación de perfiles especiales sólo para sus amigos digitales, algo que a los más adultos les cuesta seguir el paso.

Instagram lanza el posible ‘golpe de gracia’ contra Snapchat

Cuando envíes una foto desde la cámara de Instagram Direct podrás decidir si tu amigo solo lo podrá ver una vez, reproducirlo por algún tiempo o ver una miniatura permanente en el registro de chat. Este es un control de privacidad que no tiene ninguna otra red social y que podría significar el ‘golpe de gracia’ a Snapchat.

Según el sitio especializado «TechCrunch», la mensajería es el corazón de Snapchat. Tras la clonación de las Stories, el aumento del uso íntimo de Direct, esta actualización podría ponerlo en ‘más problemas’. En Instagram, antes los mensajes se reproducían temporalmente para luego desaparecer para siempre, lo mismo que hace y seguirá haciendo Snapchat.

Los nuevos controles de privacidad de Instagram podrían alentar a los usuarios de esta plataforma a enviar imágenes más confidenciales al tener control de evitar repeticiones que permitan a otras personas realizar una captura de pantalla o tomar una foto con otra cámara.

La opción se llama «Keep in chat». Se lanzó el mes pasado, pero fue probado desde noviembre. Un portavoz dijo a «TechCrunch» que «todas estas actualizaciones están diseñadas para brindarle a las personas un mayor control de lo que comparten con sus amigos en Direct».

Pobre Snapchat

La mensajería privada de Snapchat era el único pilar que le quedaba luego de la fuga de usuarios que sufrió tras la clonación de su tecnología Stories por parte de los productos de Facebook. En agosto pasado, el 64 por ciento de los usuarios de esta red social preferían enviar un elemento privado por este medio en lugar de Stories.

Instagram Stories suma más de 300 millones de usuarios activos diarios. Snapchat tiene 187 millones. Pero curiosamente, en mensajería privada la red social del fantasma cuenta con más aceptación con mensajes más destacados en comparación de los memes que se envían por el servicio de Instagram, pese a que sus herramientas son de mayor sofisticación, lo que podría cambiar con la reciente actualización.

(En base a EFE,

EL PAÍS y Redacción).