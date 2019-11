14 de noviembre de 2019- Día mundial de diabetes

Con la Médica Diabetóloga Mariana da Rosa Franzoni

Encontrándonos en el mes de la diabetes y como cada 14 de noviembre, la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud), unidas a la comunidad de la salud, promueven la educación e información de que la diabetes puede ser controlada y más aún, prevenida. Es importante el número de personas que la padecen y muchas de ellas con diabetes Tipo 2, sin contar con el conocimiento de que la padecen.La consigna es conocer sobre factores de riesgo, síntomas y diagnóstico, buscando una atención de emergencia oportuna si hay sospecha de diabetes, promoviendo una dieta sana, actividad física y un peso corporal adecuado.En esta oportunidad, dialogamos con la Médica Diabetóloga Mariana da Rosa, para informarnos al respecto:

¿A que le llamamos diabetes?La diabetes engloba un conjunto de enfermedades metabólicas, caracterizadas por una hiperglicemia, que es el aumento de la glicemia (azúcar) en sangre.

Ya sea por efecto de la secreción de insulina por el páncreas, defecto en la acción de la insulina, o ambas cosas.

¿Está involucrada la alimentación?

Muchísimo.

También están los factores de riesgo que predisponen a desarrollar la enfermedad.

Tipos de diabetes

La menos frecuente es la diabetes Tipo 1.

En esta oportunidad suele diagnosticarse en la población pediátrica y adulto joven, más bien en niños y adolescentes con una alta carga genética (Aunque actualmente ya no es tan válido éste clásico paradigma). Sucede debido a la destrucción de la célula pancreática, por lo tanto el páncreas no genera insulina, provocando una deficiencia absoluta de la misma. En estos casos es cuando aquel enfermo con diabetes Tipo 1, debe inyectarse la insulina.La más frecuente es la diabetes Tipo 2, que abarca un noventa por ciento de la población, en donde se produce un defecto en la secreción de insulina, en el contexto también de una resistencia a la acción de la misma. Se relacionan factores genéticos, pero es importante destacar los factores adquiridos durante la vida, como es la alimentación. Que podemos modificar generando hábitos de vida saludables.Hoy en día se consumen alimentos ultra procesados con mucha azúcar, como son las bebidas azucaradas, los dulces, etc., que la modernidad a nuestro ritmo de vida, lo hace más cómodo.

Otros tipos de diabetes

Diabetes autoinmune latente del adulto: donde se llega al diagnóstico por medio de la realización de análisis en anticuerpos, porque es autoinmune. Muchas veces incorporamos a estos pacientes, en el grupo de diabetes Tipo 2.

Síndrome de diabetes monogénica: es la diabetes neonatal y MODY (anticuerpos), que anteriormente no se diagnosticaba y son las menos comunes.

Diabetes gestacional: es muy importante esta diabetes, ya que se diagnostica en un control de rutina durante el embarazo. Pero, muchas veces luego del embarazo, deja de existir. Quiere decir que no necesariamente va a continuar siendo diabética durante su vida, ya que es gestacional.

¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer la enfermedad?

Obesidad y sobrepeso, son los más importantes. Hoy por hoy la alimentación es una consigna desde que la persona es niño o adolescente. Ha aumentado en edades más tempranas la enfermedad, ya que la diabetes tipo 2 se la veía mayormente en adultos, actualmente la descubrimos en niños y adolescentes.

El sedentarismo, está caratulado en un sesenta por ciento de la población uruguaya, siendo una cifra muy alta.

Antecedentes familiares de primer grado: padre, hermano e hijo.

Síndrome de insulina o resistencia: son aquellas personas que padecen de una hipertensión arterial y trastornos de colesterol (Lípidos), sobre todo de los triglicéridos y dentro de este síndrome, abarca a personas con obesidad abdominal que llamamos en manzana (pacientes que son de extremidades delgadas con un marcado abdomen).De allí la importancia en una consulta, mas allá de los controles generales que se realicen, de medir el perímetro de cintura.

Mujeres con hijos macrosómicos: “Bebé grande” (mayores a cuatro kilos al nacer) que han padecido diabetes detectada durante el embarazo (en aumento debido a la obesidad de la población).

Edad: mayor a 45 años es un riesgo importante. Con factores que se van agregando durante la existencia, como sedentarismo u obesidad, donde se debería hacer controles estrictos para corroborar que no tiene diabetes. Además, es un factor de riesgo si existiese la posibilidad de tener factores de riesgo genético.

¿Cuáles son los síntomas?

Es una enfermedad silenciosa, pero de todas formas existen síntomas.

La poliuria (orinar mucho), la polidipsia (necesidad permanente de tomar agua), polifagia (ansias de comer), pero a la vez existe un adelgazamiento de la persona.

Cuando aparecen los síntomas, (en Tipo 2) muchas veces el paciente se encuentra con cifras muy altas de glicemia, en una etapa avanzada.

Es importante recalcar que la diabetes Tipo 2, tiene un período pre clínico muy importante. A veces antes de tener los síntomas, ya está instalada. Puede conocerse si concurre a realizar un examen de rutina o carné de salud por ejemplo.

Como enfermedad larvada (se va instalando de a poco) y asintomática, muchas veces se la diagnostica sin síntomas.

¿Qué órganos afecta la diabetes?

Podemos por un lado tener en cuenta las diabetes macro angiopáticas y micro angiopáticas.Por ejemplo la retinopatía diabética, son las afectaciones oftalmológicas, llegando a la ceguera si se la deja evolucionar sin tratamiento. La nefropatía diabética, afectando al riñón.Y la poli neuropatía diabética, que es la sensibilidad a los vasos sanguíneos. A los grandes órganos como el corazón, también la afectación a los miembros inferiores y al pié diabético.

¿Cómo es un tratamiento?

El tratamiento en general, es higiénico, dietético y farmacológico. Enfatizando en la alimentación saludable y ejercicio físico diario y moderado, con ciento cincuenta minutos semanales, que es fundamental.

Insulina en tratamiento

La insulina es una hormona vital para la vida, que nos siempre está en los mismos valores.La segrega el páncreas y cuando consumimos alimentos su valor aumenta, para bajar el nivel de glucosa (nivel en sangre).

Por tal motivo, se la considera un fármaco para todo aquel paciente que no cuenta con insulina, logrando administrárselo en forma exógena (administración externa).

Además, hay diferentes tipos de insulinas: la hormona generada con el proceso del páncreas, no sigue siempre una misma línea sino que hace los picos en las comidas.

Y por ejemplo el diabético Tipo 1 depende de ella, porque tiene una destrucción de las células que segregan insulina.

Es una destrucción autoinmune.

Actualmente en tema de insulinas, existe un gran avance en medicina.

¿Contamos con una estadística en Uruguay sobre la enfermedad?

Hoy por hoy es una epidemia que va en ascenso con valores alarmantes. En el mundo hay 382 millones de diabéticos aproximadamente y para el año 2035 se estima 592 millones, si seguimos en esta línea de no cambiar hábitos de vida.

En Uruguay, el 8 % de los uruguayos tiene diabetes y de ésta cifra, el 6, 4 % son conocidos y en un 1, 6 % no, por ser enfermedad silenciosa.

Y existe un 8% más de la población, que tienen factores de riesgo para diabetes.

Hay mucho para hacer.

¿Falta información en la población?

Si, falta.

Es esencial enfatizar en la educación al paciente para prevenir complicaciones, con una educación para prevenir ser diabético. Soy una convencida de que en Salto, nos falta mucha información.

Dieta saludable

Con una dieta, se puede prevenir la instalación de la enfermedad.

Retardar el tiempo de aparición de la diabetes, cuando la persona tiene mayor predispociciòn a padecerla. En el consenso de algunas dietas, una alimentación baja en sodio.

También orientada al tema hipertensión, donde enfatiza al consumo de verduras, frutas, productos lácteos bajos en grasas, incluyendo pescado, reducida en grasas saturadas.

Dentro de la dieta son muy importantes los hábitos de vida, así como el ejercicio físico.

Si trabajamos sobre puntos como obesidad y sobrepeso, conjuntamente con la alimentación, la probabilidad a ser diabético se reduce notablemente.

Y si ya la padece, educando al paciente de mantener los niveles de glucosa en rangos normales y cumpliendo el tratamiento dietético, higiénico y farmacológico en forma adecuada, su diabetes no tiene porque tener complicaciones.

Mary Olivera.