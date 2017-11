Antes del próximo 1ero. de diciembre, más empresas uruguayas deberán integrarse al nuevo sistema de facturación electrónica, que viene implementando DGI desde el 2015. Al hacerlo, deberán aplicar una serie de cambios a su forma tradicional de facturación. Pero también recibirán una serie de beneficios. Al respecto, José Somma, principal de

GSOFT destacó que “las empresas que ingresan al nuevo sistema de facturación electrónica bajan notoriamente sus costos operativos, logran un mayor control administrativo y reciben el 50% de descuento en exoneraciones fiscales”.

GOSFT, como es sabido, es una empresa homologada y certificada por DGI para llevar adelante el servicio de facturación electrónica a través de “Factura Express”. En base al mismo, viene integrando, desde hace dos años, a más de 250 empresas uruguayas al nuevo sistema.

Quienes deben ingresar antes del 1º de diciembre.

DGI estará exigiendo a las empresas que hayan facturado $ 12.972.400 en el ejercicio 2016 (que corresponden a unas 4.000.000 de unidades indexadas) que se adhieran al nuevo sistema de facturación electrónica antes del 1º de diciembre. “Vale aclarar que DGI ya informó esto a través de sus canales formales de comunicación, y no realizará contactos directos con las empresas que deberán hacerlo. Esta información ya es pública y es obligación de la empresa informarse si está dentro de esta categoría o no. En ese sentido, pueden consultarlo con su contador o comunicarse con nosotros para evacuar cualquier tipo de dudas que tengan al respecto”, agregó Somma.

Al consultarlo sobre la complejidad del nuevo sistema, Somma señaló: “Todo cambio genera resistencias, pero lo cierto es que este sistema se está implementando con éxito y no hay marcha atrás. La complejidad es real, pero también hay empresas como la nuestra, capaz de ocuparse de todos los requerimientos que exige el nuevo sistema, y eso que parece tan complejo, se vuelve muy sencillo. Pensando en esto, creamos con GSOFT en el año 2015 el servicio “Factura Express”, el cual se adapta a la situación de cada cliente, y después de dos años de trabajo podemos decir que la respuesta ha sido por muy positiva”. “Factura Express es un servicio económico, sencillo, seguro, muy fácil de implementar. Ya más de 250 empresas nos han elegido y avalan lo que les digo. Por eso estamos a las órdenes en nuestras oficinas de 6 de abril 419, por el teléfono 473 31 8 76 o en nuestra página web: www.facturaexpress .com.uy”, concluyó.