Dialogó con EL PUEBLO

El pasado martes 16 de julio visitó nuestra ciudad el conocido bailarín Facundo Arrigoni de 26 años, nacido en el gran Buenos Aires, quien es conocido por ser bailarín de Showmatch el programa de Marcelo Tinelli.

En dicho show Facundo acompañó a diferentes figuras, bailando como Juana Viale, La Bomba Tucumana entre otros.

Facundo Arrigoni estuvo en nuestra ciudad dando clases en la Escuela de Danza y Ballet “Ingrid Zas”.

Bailarín y coreógrafo profesional – que es reconocido por haber sido pareja de la competencia de telerrealidad “Bailando por un Sueño”.

Esta exposición lo llevó a conseguir más de 100.000 seguidores en Instagram.

Desarrolló una pasión por el baile en su juventud y trabajó como modelo.

Su pasaje por la academia de Ingrid Zas – al que acude un numeroso grupo de alumnos de todas las edades – fue más que satisfactorios – tanto para el artista como para los integrantes de la academia y su docente y se han planteado nuevas posibilidades para que el profesional pueda retornar y continuar brindando talleres a fin de compartir su talento y conocimientos en la danza, teniendo en cuenta que en la mencionada academia está presente la constante búsqueda de la excelencia.

En diálogo con nuestra redacción Facundo Arrigoni plasmó sus impresiones y se mostró muy contento con lo vivido.

-¿Cómo ha sido tu experiencia como bailarín del Bailando?

Buenísima, me encanta trabajar en el “Bailando”, empecé a trabajar con ellos en el 2013 haciendo aperturas, eventos y ritmos grupales. Luego trabaje como bailarín en el programa en el 2015, en el 2017 y en el 2018.

¿Qué proyectos está llevando a cabo en la actualidad?

-”Ahora estoy formando parte del elenco de Siempre juntos, la obra que encabeza Carmen Barbieri con Federico Bal, estoy como primer bailarín de la obra. Hicimos temporada de verano en Mar del Plata, luego un mes de temporada en el Teatro Tavaris en Buenos Aires y actualmente nos encontramos de gira nacional e internacional, la misma comprende toda la Argentina y los países limítrofes, gira que está realizando”.

-¿Cómo fue que la Prof. Ingrid Zas lo contactó?

– “Con Ingrid tenemos amigos en común del ambiente artístico y fue a través de ellos que nos pusimos en contacto”.

– ¿En qué consistió el taller que dictó en la Escuela de Danza y Ballet “Ingrid Zas”?

– “Fueron dos clases, una de Jazz contemporáneo y otra de Street Jazz, de manera que tocamos dos estilos diferentes de la Danza Jazz.

– ¿Está dentro de sus ideas retornar a Salto?

– “ ¡Me encantaría! Viajar dando seminarios y poder compartir con los demás un poco de lo que sé… es lo que más me gusta hacer”.

– ¿Qué tal fue la experiencia de dar clases en la Escuela de Danza y Ballet “INGRID ZAS”?

– “La verdad es que encontré mucho talento. Ingrid tiene unos alumnos hermosos y obviamente, me encantaría volver”.

EXPERIENCIA DE INGRID CON LA FIGURA ARGENTINA

Por su parte, la Profesora Ingrid Zas – que lleva en su academia 21 años de labor ininterrumpida – compartió su experiencia vivida junto al bailarín en su academia. “Ciertamente fue espectacular… si bien lo contacté teniendo muy buenas recomendaciones por parte de parte de grandes maestros que habían trabajado con él….fue una muy agradable sorpresa el profesionalismo y la humildad que demostró en cada clase.

Además de poseer grandes conocimientos como bailarín… su forma de enseñar y el trato cordial amable con los alumnos fueron elementos que se destacaron.

Facundo Arrigoni brindó cada clase con una gran sonrisa…disfrutando él también de esta experiencia nueva.

– ¿Existen posibilidades de que retorne a brindar otros talleres?

– “Ciertamente. La idea es darle continuidad a su presencia en nuestra Escuela. Y la hermosa experiencia que fueron estas primeras clases refuerzan esa posibilidad”.

– ¿Cómo fue la respuesta por parte del alumnado?

“Todos tenían una gran expectativa. Tener clases con un bailarín tan famoso que lo vemos siempre en la tele… que sabían que bailaba espectacularmente bien…hizo que estuvieran muy entusiasmados.

Y ese entusiasmo se transformó en fascinación porque las clases fueron imponentes.

Aprendieron muchísimo y disfrutaron a lo grande porque Facundo generó un ambiente cálido, en el que todos se sintieron cómodos y pudieron dar lo mejor de sí mismos”.

– ¿Cómo se presenta la agenda de la academia de aquí en más en el presente año?

– “En el mes de agosto y setiembre tendremos los exámenes de todas las modalidades y nos encontramos trabajando duro para ello.

Luego el sábado 16 de noviembre tendremos nuestra función de gala de ballet que como cada año montaremos un ballet completo… muy conocido y que los amantes del ballet adoran ver.

El sábado 30 de noviembre es nuestra función de gala de danza jazz y danzas españolas… donde se verán grandes despliegues coreográficos de diferentes ritmos…una mezcla de creatividad y alegría. Entre todo esto viajaremos para llevar adelante diferentes presentaciones que tenemos en nuestro país y en el exterior”.