El primer año de gestión del Nuevo club de niños La Tablada lleva como anecdotario haber acercado a los niños a más de una veintena de proyectos, instituciones, aprendizajes múltiples y la implementación de que sean ellos mismos protagonistas de su aprendizaje al compartir sus saberes con otros chicos, de diferentes instituciones públicas y privadas, religiosas y/o laicas de la ciudad y la zona rural. Concretando espacios para la convivencia y la construcción de ciudadanía, en un contexto baqueteado por las malas noticias generadas por los mismos integrantes.

No obstante el reto asumido por COOPTZES (Cooperativa de trabajo zona este salto) frente al convenio con INAU firmado el 1 de octubre de 2016 y recientemente renovado y con evaluaciones más que satisfactorias solo nos impulsa a seguir adelante con nuestra metodología de trabajo, de enseñanza-aprendizaje y que sus frutos están siendo evidentes y reconocidos por muchos – así evalúa las actividades el coordinador Facundo Molina Toriani.

El proceso de una institución referente en su lugar, tanto para las familias que son usuarias como para los vecinos y las instituciones que se encuentran en territorio conlleva a aspirar a mejores productos para un 2018 muy auspicioso, el comienzo fue duro pero hoy en día ya se han superado grandes obstáculos, que nos ayudaron a crecer como personas, como grupo y como cooperativa.

Vivenciar junto a los más de 64 niños sus logros, ser partícipes activos, de un aprendizaje significativo en lo pedagógico y en lo emocional, son protagonistas, generan admiración y aplausos, son convocados a festivales y a encuentros culturales, el fortalecimiento del auto estima y el empoderamiento de su espacio ha llevado a sincronizar lo artístico cultural con lo psicopedagógico. ¿Y qué hemos logrado? La participación en espacios de investigación científica, de cultura y cooperativismo, de recreación y disfrute y hasta de docencia hacia otras niñas y niños. Dentro de COOPTZES se encuentra la rama cultural: “Africanitos” la primer y única comparsa de negros y lubolos infantil para el norte del río negro, hace ocho años comenzaba con diez tambores de cartón y nylon, hoy cuenta con más de 100 integrantes y diez cuerdas de tambores de lonja y madera. El grupo Scout Tupambae 473, rama voluntaria de la cooperativa, trabajando a la par con el club para absorber esos niños que egresan y no tienen otro tipo de contención en la zona, construyendo en enero de este año una plaza de juegos en Pueblo Pepe Núñez.

Se conformó el GACNLT (Grupo de apoyo Club de niños La Tablada) donde madres, padres y vecinos se unieron para trabajar en forma conjunta en post de superar ciertas adversidades o problemáticas que nos importan a todos y principalmente a los niños, más de una veintena de personas unidos por el club.

La participación en los clubes de ciencia departamentales en la UDELAR, Expo Educa del MEC, Cuentos Celestes de la AUF, Encuentros de Clubes de niños de INAU, Intervenciones urbanas en todo Salto, Proyecto Pequeños Investigadores en convenio con MIDES con los proyectos emergentes y que este 30 de noviembre estaremos exponiendo en la plaza Seregni junto a los proyectos de todo el país, Proyecto “Susurros hacia una inclusión real”, donde los niños brindan talleres a otros niños de diferentes instituciones de juegos cooperativos, candombe y mandalas, Aprobación del nomenclátor de 6 pasajes del barrio La Tablada gracias a la investigación de ellos, participación con mención especial en CortenAulas de primaria, la incursión de los niños en el Electro candombe, y así podríamos seguir por muchos párrafos más.

Un año de grandes experiencias, infinitas satisfacciones y de logros concretos reales y palpables, que solo nos hacen ya estar planificando, evaluando cómo y de qué manera mejorar aún más nuestra práctica para un 2018 que se avecina auspicioso y con gran expectativa.

Un año de crecimiento y aprendizajes múltiples.

