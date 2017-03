“Más de una hora de charla con la Senadora Lucía Topolansky sobre la actual situación política nacional, su experiencia como Primera Dama de la República… la situación de la juventud en nuestro país y su experiencia en el extranjero. Realmente (fue) una linda tarde de intercambios y puntos de vista. Somos de diferentes formas de ver las cosas pero eso no descarta que viva en un país democrático y pueda expresar mis inquietudes”, reveló el joven Facundo Moreira en las redes sociales.

En diálogo con EL PUEBLO nos manifestó que su encuentro se dio luego de enviar una carta puntualizando todas las vulnerabilidades del sistema actual. Topolansky ni bien la leyó decidió recibirlo y escuchar sus ideas.

Facundo Moreira – sorianense que reside en Salto – desde hace algunos años viene exponiendo sus inquietudes y desarrollando actividades vinculadas a los derechos de los jóvenes, justamente a través del movimiento “Jóvenes por la Democracia”.

¿Cómo se dio su contacto con la Senadora Topolansky?

-“Envié una carta dirigida a su nombre y a José Mujica. Una carta donde expongo todo lo malo del sistema actual en el mundo. La leyó ni bien la mandé y ese mismo día pidió que me contactara para reunirnos. Me falta aún la charla con Mujica. Ella dijo que mi manera de pensar era muy peculiar ya que yo no me dejaba arrastrar por la ola sino que tenía pensamiento propio”.

“LA SENADORA ME ACONSEJÓ QUE NO BAJE LOS BRAZOS”

-¿Qué temáticas se tocaron en ese intercambio?

-“Los temas que abordamos fueron muy buenos ya que fue una charla que se fue dando informalmente… éramos dos personas comunes dialogando e intercambiando formas de pensar.

Me contó sobre su lucha por el país, sus años de cárcel, su experiencia como primera dama.

Hablamos sobre su lucha en la juventud y porque la causa en que luchaban, me comentó el proceso del mandato de Pepe. También acerca de su charla con el expresidente Obama… la venida de los presos de Guantánamo…. su compromiso como senadora”.

“Me aconsejó, me dijo que no baje los brazos, que me quería en el despacho más seguido y hasta me invitó a su casa a visitarla a ella y a Pepe”, expresó.

“Realmente los temas fueron muy interesantes y sobre todo me dijo que cuando están en el poder las ideas que tienen son muy buenas pero que se juega en contra mucha gente del poder y que por momentos se sentían en soledad para aprobar proyectos y leyes”, exclamó.

“CUANDO LAS BUENAS IDEAS LLEGAN AL PODER SE JUEGA EN CONTRA MUCHA GENTE”

-¿Prometió ayudarlo a concretar alguno de sus proyectos?

-“Voy a ser sincero… no quedó confirmado nada de nada… lo que vamos a hacer ahora es reunirnos seguido para comenzar a trabajar con los proyectos. Le dejé una carpeta con todo detallado para que comience a estudiar como se debe y se apuren las cosas. Puse en claro que no iba a caerle bien a ningún partido político sino que iba en busca de soluciones, por eso mismo que en el correr de los días me voy a seguir reuniendo con diferentes senadores de otros partidos. La próxima reunión será con Luis Lacalle Pou… aún no hay fecha confirmada pero ya estamos en contacto con su oficina. Voy a compartir charlas e intercambios de ideas con todos, hasta con los colorados. La idea de todo esto ponga de manifiesto que aquí no hay intereses personales sino que mi interés es un interés colectivo entre autoridades y ciudadanos, nada más que eso”.

“QUIERO QUE EL MOVIMIENTO SEA NEUTRAL, QUE NO ESTÉ IDENTIFICADO POR NINGÚN PARTIDO POLÍTICO”

-¿Cómo vienen las actividades del movimiento?

-”El proyecto de la Juventud Uruguaya se viene trabajando con mucha rapidez, pero con muchos palos en la rueda. Ya tenemos representantes en la mayoría de los departamentos del país… está todo el proyecto terminado con todos los detalles. Ahora viene la parte mas difícil que es la financiación del movimiento”, subrayó.

Dijo que recibió “varias propuestas de partidos para financiarlo pero vuelvo a repetir, yo no quiero deber ningún favor a ningún color político (Existe mucho el cambio de favores) lo aprendí con el tiempo, pues yo quiero que sea un movimiento neutral donde reúna a jóvenes de todos los partidos y se debata lo que se tiene que discutir sin defender ideologías sino el derecho de los ciudadanos como único objetivo de interés, todo cuesta, nada es fácil pero hasta no ver el proyecto terminado no pienso tirar todo por la borda. Sé perfectamente en lo que me metí y lo quiero terminar”.

-¿Qué expectativas se ha trazado frente a los líderes políticos?-

-“Si el día de mañana la vida me da la oportunidad de ser un líder político, prometo romper con el protocolo de hacer la plancha y no hacer nada. Yo más que diálogo busco acción, con estas palabras no critico a nadie, simplemente quien ame la política que lo haga por vocación de hacerlo y no por querer ver la política como forma de ganar dinero sin hacer nada”, sentenció.

Facundo hizo énfasis en que la Oficina de Juventud de Salto “debe ponerse las pilas y trabajar como debe hacerlo. Recibo muchos mensajes de jóvenes salteños interesados en trabajar en proyectos serios”.

Dijo que “no puedo creer que en una ciudad universitaria donde se encuentra la mayor cantidad de jóvenes del interior lo único que hacen cada tanto es darle color a lo poco que hacen. Hace falta la promoción de más seminarios, congresos, charlas y movidas barriales. Es imperioso que haya un espíritu de compromiso, unir a los liceales, a los universitarios. Convocarlos y escucharlos”, subrayó.

“Puedo asegurar que no se necesita un presupuesto económico elevado ni recurso humano capacitado porque Salto lo tiene. Lo cierto es que ido a golpear muchas puertas y me he encontrado también con personas que no han sabido resolver las situaciones”, manifestó.