Mainardi destacó el hecho y su alegría por el anuncio.

Gran noticia para nuestra ciudad es la que anunció el Sub Director de OPP José Luis Falero en la jornada del viernes en Salto.

Aquiles Mainardi no ocultó su alegría en su cuenta de Facebook y destacó: «Cuando las señales son claras y el COMPROMISO es real dejan de existir los 500 kms.

Con la presencia del Sub Director de OPP Jose Luis Falero, el apoyo de Carlos Albisu y por mandato del Presidente de la República Luis Lacalle, la Central Horticola del Norte tiene fecha de Inicio ( 26 de agosto de 2020)»

Se trata de un hecho de gran importancia para Salto y la Región. Contra los malos augurios de muchos, la Central Hortícola comienza a ser una realidad.