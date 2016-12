La semana pasada comenzaron los traslados al sur de pacientes internados en Aldea de la Bondad de Salto. Fue notoria la utilización de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, Hércules C-130 para el traslado de trece pacientes con patologías severas y delicadas. De esos trece pacientes, este miércoles a la mañana fallecieron dos niñas, algo que los trabajadores de Aldeas de la Bondad habían advertido que podía pasar si se los sacaba de su entorno. Conocida la triste noticia, un grupo de trabajadores de Aldeas de la Bondad se acercaron a EL PUEBLO para denunciar lo que está ocurriendo, advirtiendo que ya habían informado a las autoridades tanto del INAU como del Ministerio de Desarrollo Social que esto podía ocurrir en base a experiencias pasadas.

TRISTE Y LAMENTABLE

Laura Costa, funcionaria de Aldea de la Bondad, denunció a EL PUEBLO que tras estas muertes, hay cinco pacientes más en estado delicado y que pueden terminar de igual forma. “Estamos –comenzó diciendo- en una situación bien triste y lamentable. Lo más triste de todo es que esto podría haber sido detenido, esto no tendría que haber pasado, porque nosotros lo denunciamos en la Jefatura Departamental y en la Nacional, también a nivel político. En todos lados denunciamos que si sacaban a estos niños de nuestras manos, y lo decimos sin soberbia, lo decimos con conocimiento de causa, estos niños no duraban una semana”.

“La semana pasada, cuando se trasladaron en el avión a esos trece niños, que hicieron toda esa fanfarria, muchos de nosotros comimos pan de lágrimas, y más de un médico que estaba ahí nos decía que estábamos haciendo pamento. Hoy, ¿quién es el culpable? ¿Qué hacemos? Hay dos niñas fallecidas y hay uno grave, y sabemos que por lo menos cuatro más van por el mismo camino”, sentenció.

“Lamentablemente hoy (miércoles) a la mañana nos desayunamos con esta noticia”, explicó en referencia al fallecimiento de dos expacientes de Aldea de la Bondad de Salto. “Noticia que lamentablemente nos da la razón. No nos escuchó nadie. Se hicieron cuarenta viajes a Montevideo, cincuenta viajes a la Comisión de Legislación y del Trabajo del Parlamento y todo el mundo estaba acongojado, pero nunca aparecieron las soluciones. Se lo dijimos a todo el mundo, que estos niños salían de nuestras manos y se morían”. “Estamos con dolor, nos sentimos impotentes ante este sistema de gente que detrás de un escritorio toma este tipo de decisiones donde siempre el que sale perjudicado es el más frágil, en este caso los internos, que no tienen a nadie que los defienda. Tiene todos los derechos, pero no tienen forma de defenderse ante este tipo de decisiones. Por eso hoy estamos acá, para que se haga público, para que se conozca la verdad de lo que está pasando, porque es muy fácil hacer todo el pamento que hicieron la semana pasada con el avión, con las ambulancias y sus sirenas, sacándose fotos”.

RESPONSABILIZAN A INAU

Ante la consulta de EL PUEBLO de quienes piensan los trabajadores que son responsables de lo que sucedió, no dudaron en señalar como principal responsable al INAU. “Para nosotros el culpable es el INAU, porque para ellos los pacientes son números, no personas. Además no quisieron escuchar a los trabajadores cuando les dijimos más de una vez que los niños se iban a morir, que no los trasladaran y los alejaran de sus familias. Ellos son los culpables de esto que está pasando y de lo que está por venir porque esto recién empieza. Hoy son dos, ya hay uno grave, y estamos seguros que van a ser más, porque hay niños que se están alimentando mal”, explicaron.

Este miércoles, un grupo de trabajadores de Aldeas de la Bondad se trasladaron a Montevideo buscando sensibilizar a las autoridades y buscar soluciones para los poco más de cuarenta pacientes que aún se encuentran internados en Aldeas de la Bondad de Salto, de los 108 que habían originariamente, porque según han comunicado en forma extraoficial a los trabajadores, el propietario del bien inmueble donde se encuentra el Hogar estaría solicitando el traslado de los pacientes que aún quedan internados al tener en vista un nuevo destino para dicho predio.