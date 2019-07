Falleció Hermes Silva Nobre, un salteño conocido por todos, era rematador de profesión, pero político por convicción. Siempre acompañó a Jorge Batlle, siendo su referente en Salto hasta que le pasó la posta a las generaciones siguientes, a su hija Mónica Silva, edila colorada y dirigente del sector agropecuario; y a su nieto Federico Villar, militante actual del sector Ciudadanos que encabeza Ernesto Talvi. Al fallecer Batlle en 2016, EL PUEBLO habló con él siendo la última vez que fue entrevistado por nuestro diario. Fiel a su estilo, afable y cordial, recordó al expresidente, entonces recientemente fallecido, de esta manera:

SILVA NOBRE: “SABREMOS CUMPLIR”

Hermes Silva Nobre, candidato a la Intendencia y a la diputación por la lista de Jorge Batlle, recordó cuando en el año 80 “le pedí que me mandara un cassette con su discurso contra la dictadura, cuando ocurrió el plebiscito contra los militares y lo que más recuerdo es el mensaje que daba y que yo lo pasé en todos los boliches de la campaña, que decía ‘Es el voto que el alma pronuncia y que sabremos cumplir’. Eso era lo que básicamente él (Jorge Batlle) desarrollaba y que yo me encargaba de divulgar en el interior del departamento”.

“Yo estuve 50 años apoyándolo a él (a Batlle), hasta el día de su muerte, pero en esos 5 años que él estuvo como presidente, no actué para nada, ni nunca lo llamé. Lo hice para librarlo de todo compromiso, ni él tampoco tuvo oportunidad de hablar conmigo, fueron 5 años en los que estuvimos separados. Pero cuando él terminó ese período de presidente, sí nos reencontramos con todas las conversaciones que no habíamos tenido”, declaró Silva. Sostuvo que cuando él tuvo un accidente, Jorge Batlle vino a Salto dos veces a visitarlo a su casa. “Una vez pasó hablando cuatro horas seguidas, porque le encantaba hablar y yo lo dejé nomás”, dijo.

Hugo Lemos