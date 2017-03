Soraya Falcón – hija de la propietaria de la casa ubicada en Andrés Latorre 2040 entre Yatay e Ituzaingó – que sufriera un incendio el pasado 7 de febrero aproximadamente a las 10.30 de la mañana. Es un detalle a destacar que en esos días se registraron varios incendios. En el caso de esta familia, el foco ígneo se produjo a partir de la explosión de un televisor en un momento pico de calor, donde varios electrodomésticos se encontraban conectados y las pérdidas materiales fueron totales. Soraya hizo expreso su agradecimiento ante la solidaridad del pueblo de Salto que sensibilizado con la situación les hizo llegar a la familia todo tipo de colaboraciones, desbordando las expectativas. “Estamos aún a la espera del apoyo que la Intendencia pueda darnos” – afirmó Soraya Falcón.

Las personas damnificadas fueron provisoriamente alojadas en un domicilio provisorio; la familia se compone de una persona adulta mayor de setenta y seis años, su hija de 49 años que no es independiente, Soraya y su hijo de cinco años. La familia aspira a poder reconstituir la casa con la colaboración de materiales. “Hay gente que se ha ofrecido a colaborar pero aún no sabemos con qué materiales vamos a poder contar” – agregó la entrevistada. A partir del mismo día del incendio se hicieron gestiones ante MIDES y se ha venido insistiendo; surgieron algunas dificultades aunque el constructor ya ha visitado la vivienda”. Hay que tener en cuenta que la familia no cuenta con grandes ingresos y las pérdidas fueron totales.

La gente colaboró muchísimo con comestibles y ropa, lo que no fue utilizado fue devuelto a las instituciones colaboradoras. En estos momentos las integrantes del hogar necesitan artículos tales como ventiladores y un televisor en buenas condiciones ya que no cuentan con las posibilidades de enviarlo a reparar.

Los colaboradores podrán acercarse a Morquio 557 entre Vilardebó y Andrés Latorre o comunicarse al cel 099145536.