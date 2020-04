Piden que sea tenido en cuenta

A través de este escrito se hace llegar a la población y autoridades que conozcan este caso y las injusticias de nuestro sistema. Se llama Richard Daniel García, está casado, tiene cuatro hijos. Es de profesión mecánico de motos desde hace 30 años.

Actualmente debido a un ACV, que le dio hace dos años, se vio incapacitado en seguir realizando su trabajo y como consecuencia no puedo sustentar económicamente a su familia. Debido a que perdió la movilidad, la coordinación y la fuerza en brazos y manos, tiene comprometida una vista y tiene bajo peso, su salud está muy comprometida y deteriorada para agravar más la situación, en su último examen le dijo a la familia del médico tratante que tiene complicaciones del corazón.

Debido a todo esto y buscando una solución para sus problemas de enfermedad y poder seguir un tratamiento, de la cual no tiene cura claro, vale aclarar, se gestionó ante el BPS una pensión económica, para poder brindarle algún tipo de apoyo al paciente y la familia, ya que a su cargo hay una menor de edad.

Se hizo todos los trámites ante BPS, pero éste decidió que tenía que viajar a Montevideo para que lo evaluara un especialista, donde les hicieron unas preguntas y nada más.

Después el BPS, les dio la noticia a familiares que estaba negada la pensión, porque era una persona joven que a pesar de todas las dificultades que tenía consideraron que podía trabajar. No considerando el perjuicio que esto le ocasionaría para él y su familia. Nunca preguntaron y estudiaron la situación de la familia.

Pasado esa amargura, Richard, sigue asistiendo a los diversos especialistas, en el cual cada vez que iba le hacían un informe, del deterioro de sus saludad que se iba agravando cada día más.

El único ingreso que percibe la familia es de $2500 por mes, después de la ayuda de familiares, vecinos e hijos que hacen changas. También se recurrió al Mides pero la respuesta fue negativa, alegando que no entraban en ningún plan social, porque tenía solamente una menor a cargo, eso fue en el 2019. Pero este año se gestionó de nuevo a Mides y al final, este organismo pudo brindar una canasta semanal, la cual la familia agradece mucho, esa buena voluntad que tuvo el Mides.

En el año 2020, se gestionó nuevamente ante el BPS la pensión. Con todos los nuevos informes médicos que le dieron en Salto, donde le daban un mayor porcentaje de incapacidad y sumándole los problemas del corazón, se presentó ante el BPS. Pasado un tiempo de idas y vueltas lo citaron que lo iban a evaluar de nuevo en Montevideo.

Debido a esto la familia tuvo que conseguir con vecinos y familiares para ayudar con los gastos extras, tanto para el paciente como el acompañante. Para agravar la situación del paciente debido al viaje y su estado de salud le dio nuevamente una ACV.

Haciendo responsable a la negligencia del BPS. Estuvo una semana internado, con riesgo de vida. El 30 de marzo, el BPS llama a la esposa para informarle que la pensión nuevamente estaba negada. Es muy fácil estar atrás de un escritorio a 500 kilómetros y decidir solamente con una firma no contemplando la situación de la familia y basándose en que para dar ese fallo, es decir tiene que estar 100 % incapacitado para brindarle una ayuda. O es que la salud y la vida de la gente se basan, en política para obtener votos.

Habla una simple ciudadana que precisa una ayuda.

D.N.G.