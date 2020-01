Desde Australia por Diego Rodríguez Moller

El capitán de Uruguay en la primera edición de la ATP Cup fue el primer entrenador de Pablo Cuevas en Salto, cuando el que se convertiría en el mejor jugador de la historia de nuestro país, tenía tan solo 11 años y cruzaba en kayak el río Uruguay para poder practicar, en el mismo grupo de entrenamiento estaba su actual entrenador y amigo, Facundo Savio.

Felipe Maccio nació en Montevideo en 1968, aprendió a jugar al tenis a los 6 años pero nunca se dedicó de manera profesional. Sin embargo, hoy es el capitán uruguayo del torneo que reúne a los 24 mejores países del mundo para disputar el mundial de Tenis en Brisbane, Perth y Sídney, en Australia.

“Comencé a trabajar en la Escuela Nacional de Tenis cuando tenía 21 años, cuando ésta era conducida por ‘Bebe Reimer’, que era amigo de mi papá, luego tuve un breve paso por la academia Tenis Point, y en verano me iba a Punta del Este a hacer las temporadas en el Club Ituzaingó”, cuenta Maccio mientras recorre con su mate el parque Elizabeth Quay, al lado del Hotel Ritz-Carlton, lugar donde se hospeda el equipo uruguayo en Perth.

Su relación con Pablo Cuevas se remonta al año 1997: “Con 27 años me casé y enseguida surgió la posibilidad de irme al Club Remeros de Salto, que no tenía profesor de tenis en el momento”, recuerda Maccio.

En Salto, formó un grupo de entrenamiento de niños y niñas de entre 10 y 11 años, en el cual estaba Facundo Savio, actual entrenador del mayor de los Cuevas: “A los dos años de estar dando clases en el Club Remeros, se acercaron Gabriel y Lucila, padres de Pablo, a decirme que tenían un hijo que jugaba bien”.

A partir de ese momento, Cuevas comenzó a jugar al tenis en Salto, cruzaba el río Uruguay en kayak para poder entrenar porque su familia vivía en Concordia, Argentina: “Con Pablo tengo una relación de mucho cariño, se quedaba los fines de semana en mi casa de Salto, se llevaba espectacular con Ana, mi mujer en ese momento”, afirma el actual entrenador de la delegación celeste.

Con 13 años y bajo la conducción de Maccio, Pablo Cuevas empezó a competir a nivel nacional y sudamericano en la gira COSAT -Confederación Sudamericana de Tenis-, “En su primera gira COSAT vi que Pablo tenía un gran potencial y que había que prestarle más atención, a los 14 años, ya era mejor que los chicos mayores que él en Salto. Por eso, les plantee a sus padr es de trasladarnos para el sur”, recuerda Maccio.

Un Pablo Cuevas de 15 años con Felipe y su señora se trasladaron a Santa Lucia del Este, donde el entrenador tenía una casa en la playa: “Nos fuimos a Santa Lucia del Este para poder entrenar con los chicos que había en Montevideo y para tener otras oportunidades, ahí estuvimos desde los 15 hasta los 17 años y medio de Pablo, pero no conseguíamos a nadie que nos esponsorizara, y luego de un par de meses jugando torneos en Brasil, Pablo se fue de nuevo a Salto y yo me terminé yendo a Méjico”, recuerda Maccio.

A partir de ese momento, Cuevas consiguió un sponsor y comenzó su carrera de manera profesional, mientras que el capitán celeste vivió 3 años en Méjico, luego se fue a dar clases a España, en la academia del ex número 1 del mundo, Juan Carlos Ferrero.

En ese momento invitó a Martín ‘Bebu’ Cuevas a entrenar en la academia de Ferrero donde permanecieron por 6 meses entre el 2008 y 2009. Luego dio clases de tenis en Rusia y ahí surgió la posibilidad de implementar un programa de desarrollo para el tenis en Honduras donde Felipe fue invitado a través del Comité Olímpico.

“Cuando estaba en Honduras, Martín me llamó para que lo entrenara, en ese entonces Pablo estaba lesionado de su rodilla, me fui para Buenos Aires a vivir con Pablo y Martín y a acompañarlo en sus viajes durante un año, a Martín lo conozco desde los 6 años y a Pablo desde los 11, a Facundo Savio también desde muy chico, además dio la casualidad de que mi hijo, que también se llama Facundo, nació el mismo día que Facundo mi ex alumno, y Pablo es su padrino”, cuenta Maccio mientras la gente lo mira de manera sorpresiva en Perth por estar tomando mate.

La capitanía en la primera edición de la ATP Cup

“Para mi estar acá es un sueño, no es mi vida normal, es un regalo que nos hizo Pablo a todos, poder compartirlo con él, Martín, Facundo y Ariel, que también lo conozco desde muy chico, además de Franco y Juan Martín, que los veo siempre en Uruguay, es para disfrutarlo entre todos, es el fruto de 19 años de trabajo, el tema de la competencia es otra cosa, si no nos va bien, igual ganamos por estar acá, entre los 24 mejores del mundo”, cierra el capitán.

Hace 7 años que Maccio no viaja más con jugadores: “A mí me gusta más la parte a nivel de formación, porque el nivel profesional es más estresante, demanda otro tipo de vida a la que yo ya no quiero pertenecer”, concluye.

A día de hoy, Felipe vive en Punta del Este donde entrena un chico y dos chicas, y puede disfrutar de su hijo de 13 años todos los fines de semana: “Para los tiempos del tenis profesional, hay que vivir para eso, y yo no estoy dispuesto, yo vivo como quiero, estoy feliz y no envidio nada de nadie, tengo mi mate todo el día, vengo a estos lugares y disfruto un rato, pero ya no tengo esa ilusión de viajar, porque no es lo que me hace feliz, ya estoy realizado.

En Punta del Este me despierto a las 3 de la mañana y voy a pescar, comparto esa afición con mi hijo y también con Pablo”, cuenta Maccio mientras recuerda: “Uno a cierta edad elige cómo quiere vivir y yo quiero vivir así, tranquilo en Uruguay”, afirma.

Tener una escuela de tenis para poder formar más chicos desde la base es el anhelo a nivel profesional que aún sigue en el tintero para el capitán celeste: “Lamentablemente en Uruguay no hay estructuras como para poder desarrollarse profesionalmente, tiene que ser todo a pulmón.

Es caro jugar al tenis, es caro viajar, más los entrenadores. Si nosotros nos comparamos con otras federaciones, cuentan con el dinero, con los recursos y con los profesionales”.

Actualmente Maccio entrena a Juliana Rodríguez, de quien espera buenos resultados en el futuro.

De inmediato se va a competir en la gira COSAT: “La estamos proyectando, que es lo que más me gusta”, finaliza.

Además, Maccio ya vivió otra experiencia parecida aunque de diferente magnitud con Cuevas a nivel de equipos cuando le tocó capitanear a Uruguay en el mundial de tenis sub 16 en el año 2002. En esa ocasión, Uruguay quedó tercero en el mundo luego de derrotar a países como Francia con Gael Monfils a la cabeza o Australia, para caer en semifinales contra España con un Rafael Nadal de 16 años.

Los uruguayos dirigidos por Maccio hace 18 años fueron: Pablo Cuevas, Federico Sansonetti y Diego Ksiazenicki.