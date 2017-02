Integrantes del ejecutivo de FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) visitaron la redacción de EL PUEBLO para dar a conocer su opinión sobre la situación en que se encuentran los liceos del departamento de cara al inicio de clases en el próximo mes de marzo.

El Secretario General de FENAPES y Coordinador de la Coordinadora de sindicatos de la enseñanza, José Olivera; junto al responsable de la Secretaría de Asuntos Laborales de la FENAPES, Andrés Bentancour y el Secretario de AFESS (Asociación de Funcionarios de Educación Secundaria de Salto), Marcelo Suárez, se explayaron sobre el tema y mostraron su preocupación por el estado en que se encuentra la infraestructura de algunos locales de enseñanza.

Tras una recorrida por todo el país, los dirigentes realizaron un intercambio con la filial en Salto sobre el inicio del año lectivo y particularmente se centraron en el tema infraestructura

EN EL LICEO Nº 5 LAS

CLASES NO COMENZARÍAN

EL 6 DE MARZO

“Salto es uno de los departamentos que tiene problemas estructurales importantes, nos preocupó la dificultad y el no compromiso para la construcción del liceo Nº 8, pero también sabemos que fuera de la capital hay situaciones que atender como Colonia Lavalleja y San Antonio”, comenzó diciendo Olivera.

“Vimos serias dificultades para el inicio de los cursos en el liceo Nº 5, donde es casi seguro que no haya condiciones para terminar las obras antes del 6 de marzo”, agregó el dirigente con preocupación. Allí, se está trabajando en los baños de los alumnos, “un tema muy delicado que no se puede suplir con otro mecanismo que no ponga en riesgo la salud de los estudiantes y trabajadores, por lo tanto es muy probable que las clases comiencen allí en una fecha muy posterior al 6 de marzo. Habrá que analizar cuándo”, remarcó.

Otro de los liceos que preocupa a los dirigentes sindicales es el Nº 4, donde las obras comenzarán durante el año lectivo y allí hay que cambiar el techo del liceo que tiene un elemento cancerígeno como el amianto. Hay una situación que continúa sin resolverse satisfactoriamente.

“Tendremos que plantear muy seriamente en la próxima rendición de cuentas lo que tiene que ver con los rubros necesarios para la construcción de los liceos que hoy están haciendo falta en el departamento”.

45 ALUMNOS POR CLASE

EN EL LICEO Nº 7

“Un segundo tema que analizamos fue el de las inscripciones que generó desde diciembre un serio problema y nosotros lo advertimos, pero el CODICEN (Consejo Directivo Central) desestimó nuevamente los planteos sindicales y hoy tenemos que hay un conjunto de liceos con una superpoblación muy importante y no sabemos cómo la

administración lo va a resolver de aquí al 6 de marzo. Un caso concreto de este tipo es la situación del liceo Nº 7 donde tenemos en promedio de 45 alumnos por clase para los grupos de primer año. Y esto lo estamos planteando a la administración porque esos problemas hay que resolverlos rápidamente”, dijo Olivera.

SIN PERDER LA

MIRADA GLOBAL

“Estamos evaluando cada situación y en algunas zonas del país los problemas de infraestructura son más graves que otros y en cada localidad y departamento habrá que ver cómo se presenta todo para analizar qué medidas tomar. Evidentemente esto demuestra las carencias de gestión y presupuesto que tiene la educación”, agregó el Secretario General de FENAPES.

Sobre la situación en Salto dijo que hay que mirarla en sus casos particulares pero también dentro de una mirada global en todo el país, donde se plantean situaciones difíciles.

MÁS PRESUPUESTO

Finalmente, Olivera se refirió a los tradicionales reclamos presupuestales de los docentes y en ese sentido dijo que en esta recorrida por todo el país los dirigentes gremiales están planteando los ejes de lo que será la lucha presupuestal para este año en un momento muy particular desde el punto de vista económico y político del país.