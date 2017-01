La modelo y empresaria Fernanda Sosa – en el apogeo de su carrera y de sus emprendimientos se encuentra muy satisfecha por los resultados de su intenso trabajo. “Fue un año de muchos cambios, muy buenos, un año donde se inciaron proyectos para concretarlos en el 2017. Muy contenta porque terminamos con una generación muy buena de modelos, pudiedo hacer un cierre espectacular en el Hotel Sofitel Carrasco de Montevideo, con grandes marcas locales e internacionales”, – explicó

Fernanda Sosa informó que se está trabajando el perfil de cada una de las modelos vinculadas a su agencia y “uno de los proyectos que se concretan en este año es lanzar nuestras modelos al mercado de la publicidad y tv. Se viene trabajando con ellas en campañas ,desfiles de la agencia, rodajes y otros eventos.

Se está elaborando a su vez una new face con potencial, vemos su perfil, qué aspectos trabajar en ella o él, prepararla en el curso de modelaje ya sea en pasarela, desenvolvimiento frente a cámara, fotografía etc.

Comenzamos con las fotos polaroid sin maquillaje y finalizamos con una producción de moda y en algunos casos un fashion film. la inciamos en desfiles, le exigimos preparación constantemente, buena alimentación y rutina de ejercicios para luego ver resultados y saber si es una modelo que se debe exportar al exterior”.

-¿Qué lectura hace del mercado del modelaje actual, tanto nacional como internacional?

“Obviamente son diferentes mercados. Nosotros estamos creciendo y aprendiendo en cuanto a la moda, tenemos muy buenos diseñadores locales, algunos de ellos de Alta Costura siguen mucho la moda europea olvidándose que estamos en América Latina y nuestros cuerpos son muy diferentes a una modelo europea de 1.80 delgada sin curvas, trabajando para ellos muy pocas modelos. Pero en sí venimos mejorando en cuanto a tendencias, colores, nos estamos animando a dejar el color negro de lado para la noche y usar otros colores. El mercado internacional es muy bueno, por eso muchas de nosotras trabajamos en el exterior, algunas se quedan, otras volvemos a nuestro país. Una modelo es mejor valorada para campañas y desfiles en el exterior que en Uruguay”.

Por lo que describe, en el mercado internacional también se busca a la chica con curvas…

“Exactamente las chicas curvilíneas con buen cuerpo trabajan mucho para publicidades, comerciales, tv y desfiles sobre todo los de bikini, ropa interior o ropa casual”.

Volviendo a la formación de una nueva generación de modelos.

¿Cómo será el nuevo ciclo para este año?

“Contamos con un gran staff de profesionales para ofrecer el Curso de Pasarela y Publicidad y el Curso de Modelaje Profesional. Ya estamos con las inscripciones abiertas para Montevideo, Salto, Paysandú y Maldonado.

En www.fsmodelos.com/inscripciones2017. En Salto comenzamos el 21 de enero.

¿Qué mensaje comparte con las nuevas generaciones?

-“Que siempre sigan sus sueños, que sigan soñando más aún, que se formen y que no dejen de estudiar”.