Fernando Cavanna tiene 28 años y se desempeña laboralmente en un laboratorio dental a la vez que se da el tiempo para dedicarse a ser Dj de música electrónica. “Algo que me apasiona enormemente que es la magia… arranqué con esto hace unos 10 años y hace unos seis que lo hago de forma profesional, haciendo shows para niños y adultos” – señala. Últimamente ha incorporado hipnosis a los mismos ofreciendo un show apto y disfrutable para toda la familia.

- ¿Cómo arranca su carrera artística?

-“A lo largo de estos años he conocido a muchos magos tanto uruguayos como argentinos de un excelente nivel que he podido intercambiar palabras con muy reconocidos magos como es el caso de Adrián Guerra (mejor mago argentino y conocido televisivamente), el Mago sin Dientes, entre otros.

Con algunos he podido crear una amistad, pero al ser el único mago que hay en la ciudad es difícil asistir a los congresos en Montevideo y fuera del país.

Lo que más me gusta de la magia es hacerle trucos a los niños o en los show es ver su cara de asombro…es algo que nos llega a lo más profundo aunque eso dure un instante, esos momentos que para ellos se torna algo inolvidable ya que ven algo que es imposible, que se haga posible frente a ellos, son momentos que me inspiran a seguir ya que a este arte como le llamamos los magos requiere de muchísimo tiempo de practicar frente a un espejo horas y horas, pero como te digo todo esfuerzo tiene su recompensa y eso es lo que me gusta”.

- ¿Qué rutina de práctica sigue?

– “Alrededor de una hora al día… después de terminar las actividades diarias y si dispongo de más tiempo me dedico un poco más, a veces los trucos llevan mucho tiempo y te podría decir que hasta meses para que salgan a la perfección”.

- ¿Cómo se instruye?

“Por libros… hay libros en Internet y también hago cursos online ya qué hay cursos e inclusive hay clases por Internet en vivo”.

- ¿Qué condiciones hay que reunir para ser un buen mago?

“ En realidad creo que es a base de esfuerzo e insistencia ya que hay cosas que son muy complicadas y requieren de mucho tiempo de práctica y a veces pasa de que nos damos por vencidos muy rápido pero acá hay que insistir hasta que salga ya que se basa en ello.

No se necesita de mucho más que dedicación y ganas.

Más allá de mi pasión hacia la magia”.

UN POCO DE HISTORIA…

Originalmente, un “mago” era el miembro de una tribu de la antigua Edad Media que se ocupaba de las prácticas religiosas y funerarias. Después de la conversión de esta tribu al zoroastrismo fueron considerados, por los tres imperios persas, guardianes del legado de Zaratustra (a pesar de que introdujeron algunas modificaciones al mensaje original).

Ya en el siglo I fueron reconocidos como hombres sabios y científicos.

En un sentido muy diferente, en épocas recientes el título de «Mago» se ha asignado a los artistas que practican el ilusionismo, es decir a quienes realizan juegos para crear ilusiones visuales o en cualquiera de los sentidos, simulando poderes especiales, con objetivos recreativos.

Esta «magia» ha entrado a formar parte de las artes escénicas contemporáneas.

En la actualidad el arte de la magia y la ilusión es utilizado por los magos para lograr el asombro y la diversión de sus espectadores.

¿Qué aspiraciones tiene de futuro con el oficio de la magia?

“Me gustaría poder vivir de esto, pero lamentablemente acá en Salto no es fácil.

Así que de momento hago shows y a veces para practicar también suelo salir a las calles a hacer trucos, pero me gustaría poder seguir avanzando y aprendiendo cosas”.