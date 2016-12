Con la alegría propia de quienes consiguen llegar a la casa propia fueron inaugurados ayer tres complejos de viviendas vecinas en barrio Caballero Nuevo (Candelaria Areta de Amorim y Luis Pasquet), las viviendas fueron construidas mediante el sistema de ayuda mutua, explicó a EL PUEBLO, Fernando Rivero, presidente de COVIEMSA, que junto a a COVICOS y COVIMULTI aportaron desde ayer otras 40 viviendas a la Zona Este de la ciudad.

TODOS EMPLEADOS

En el caso de COVIEMSA (Cooperativa de Vivienda de Empleados de Salto), somos todos empleados de distintas

empresas, casi todas privadas COVIMULTI, surgió como cooperativa de empleados de Multiahorro Salto, pero luego también se desdibujó e incorporó a otros interesados en participar.

Son todas cooperativas surgidas mediante la modalidad de Ayuda Mutua, cooperativas de usuarios que aprovechan la modalidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que promueve el proceso con las familias que serán usufructuarias de las viviendas.

Los trabajadores que tuvieron a su cargo la construcción de las viviendas de COVIEMSA son todos usuarios de diferentes empresas. Sólo dos de nosotros, yo, (Rivero) y otro muchacho somos empleados municipales, pero el resto trabajan en empresas privadas. La cooperativa se refundó en el 2010 porque se había frustrado y si miramos hoy vemos que hay algunos socios que ingresaron al proyecto en 1991.

APORTE SUSTANCIAL DE LAS MUJERES

Los tres bloques de viviendas inaugurados ayer tienen 12 y 16 fincas específicamente de dos, y tres dormitorios, totalizan 40 viviendas que se incorporan y todas ellas además de los dormitorios, tienen living comedor, fondo y baño.

En nuestro caso la familia se compone de la pareja y dos niñas, pero hay familias más grandes que son las que prácticamente fundaron la cooperativa y hace años que están. Se dio que luego ingresáramos gente más joven para completar el número de usuarios.

La mayoría de los cooperativistas es gente joven y hay que destacar un aspecto, dijo Rivero, hay un gran aporte de las mujeres que en muchos casos son mujeres solas, mujeres solteras que asumen el compromiso y hacen gran parte del trabajo, en algunos casos trabajan todo el día. En otros casos como el hombre trabaja y los horarios no le coinciden es la mujer la que aporta el trabajo en la construcción y así han aprendido muchas tareas, incluso a levantar paredes, a colocar pisos y hasta a revestir un baño y demás. Por eso se valora mucho el trabajo de la mujer porque trabaja a la par del hombre e incluso a veces rinde mucho más que este.

HABER LLEGADO ES UN SUEÑO

Haber llegado a esto es un sueño que hasta hace poco no lo podíamos creer que lograríamos, admitió Rivero. Es una felicidad enorme porque luchar tantos años y hacer un montón de sacrificios previos por todo lo que es la obra y la construcción que a veces se hace un poco pesado y hay que tener paciencia, perseverancia y diría “aguante” incluso para cerrar los ojos y seguir para adelante, porque a veces si nos ponemos a pensar en tanto sacrificio nos da gana de abandonar todo. El momento en que más gente se va es en el proceso previo a la construcción, porque es un proceso largo, que se demora, a veces no llega y mucha gente se cansa y se va, expresó Rivero.