Con el Dr. Carlos Uboldi

Reumatólogo, Fisiatra y Postgrado en Psiconeuroinmunoendocrinología-Docente.

Al dialogar con el Dr. Carlos Uboldi, nos sentimos seguros de la eficacia con que lleva adelante la promoción de la Fibromialgia, asi como la aflicción por los pacientes diagnosticados con la enfermedad.

Sus esfuerzos por hacer conocer la enfermedad han redundado en congresos, charlas informativas y atención personalizada a pacientes.

Actualmente ha llevado adelante un proyecto de ley, que declara a la Fibromialgia como un tema de salud de interés general que compartiremos a continuación, para luego dialogar con el Dr. Carlos Uboldi. Repasando algunos puntos ya mencionados de la patología, brindando un informe que extenderemos en nuestros espacios de salud, a todos los interesados:

Ley Nº 19728

Declaración de interés nacional el tratamiento de la Fibromialgia

Promulgación: 21/12/2018

Publicación: 18/01/2019

Artículo 1:Declárase de interés nacional el tratamiento de la fibromialgia, lo que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, la asistencia integral y la rehabilitación.

Artículo 2: El Ministerio de Salud Pública, en su condición de autoridad sanitaria y en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, impulsará un programa referido a la fibromialgia, con la participación de los prestadores de salud públicos y privados, que incluirá la difusión, detección y atención de la misma.

Artículo 3: Serán competencias del Ministerio de Salud Pública:

A) Establecer las medidas necesarias para la divulgación de la fibromialgia y sus complicaciones, a los efectos del reconocimiento temprano de la misma, su tratamiento y adecuado control.

B) Instrumentar espacios de reflexión, cursos informativos y todas aquellas acciones tendientes a lograr una participación activa de las personas con fibromialgia y sus familias.

C) Promover la investigación básica y clínica en la materia, contribuyendo a desarrollar actividades de docencia y capacitación.

D) Formar recursos humanos especializados para la atención integral de pacientes con fibromialgia.

E) Llevar un registro estadístico de personas con la enfermedad y sus patologías derivadas, dando cumplimiento a la legislación vigente sobre protección de datos personales.

F) Contribuir con la capacitación continua de profesionales de la salud y de aquellos que trabajan en disciplinas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas.

Artículo 4: La fibromialgia no será causa de discriminación en ningún ámbito y en particular, no podrá ser invocada como causal legítima de despido en la relación de trabajo, tanto en el sector público como en el privado.

En toda controversia judicial o administrativa en la cual se pretenda negar, modificar o extinguir el derecho de un trabajador que tenga la condición de paciente con fibromialgia, será imprescindible el dictamen del Banco de Previsión Social (BPS) producido por los órganos especializados previstos en el artículo siguiente.

Artículo 5: El Banco de Previsión Social (BPS) dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas (reumatólogo, fisiatra, psicólogo, psiquiatra) con el fin de determinar los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, derivados de la fibromialgia, a los efectos de la determinación de derechos jubilatorios o pensionarios.

Artículo 6: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días desde su promulgación.

Consultado el Dr. Carlos Uboldi por aspectos de la patología y de porque su parecer respecto a que la Fibromialgia es una enfermedad desconocida e ignorada, esto nos respondía:

“Es desconocida por la población en general, por los medios de comunicación, salvo excepciones; por las autoridades sanitarias públicas y privadas, por los médicos, que aún algunos dicen que no existe, y los sufrientes son catalogados como histéricos, hipocondríacos, psiquiátricos, simuladores, etc. Además no se habla de la fibromialgia, es como si hubiera un pacto de silencio. No hablan ni la Cátedra de Reumatología, salvo en congresos o jornadas en forma poco frecuente y sin darle la trascendencia que tiene, ni el Instituto Nacional de Reumatología, ni la Sociedad Uruguaya de Reumatología, ni el Ministerio de Salud Pública, etc.

En el documento de consenso sobre fibromialgia de 2006, la Sociedad Española de Reumatología en su primer párrafo dice: “En los últimos años, la fibromialgia ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia hasta convertirse en un problema de salud pública de primer orden”. Y acá, en Uruguay parece que no se ve así.

Es ignorada porque no se enseña, no se difunde, pero a nivel médico, si un paciente dice tenerla y ese colega no la conoce, es su deber informarse de qué se trata, pero no ocurre eso.

¿Por que sucede la falta de interés?

La peor ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino no querer adquirirlos. No existe a nivel mundial, ninguna organización científica que niegue esta enfermedad.

Se dice que no existe porque la Facultad de Medicina nos enseñó que toda enfermedad debe tener una lesión, visible o demostrable por alguna tecnología. Pero esto no es así, porque todas las enfermedades psiquiátricas, la depresión, la esquizofrenia, etc., el diagnóstico es también clínico, lo hace el psiquiatra y no tienen una lesión demostrada hasta ahora.

¿Cuál es la prevalencia?

Según cifras internacionales la prevalencia de la Fibromialgia, está entre el 1 y 4% de la población general. En nuestro país no tenemos cifras. Nosotros tenemos en más de once años de trabajo, más de 970 pacientes registrados.

Si supusiéramos que en nuestro país, tuviera una frecuencia mínima, la de 1% de la población, estaríamos hablando de más de 30.000 uruguayos padecientes de fibromialgia. Pero ¿y dónde están?, porque somos pocos los médicos que sabemos hacer el diagnóstico y menos aún los que saben tratarla adecuadamente. Yo sé dónde están: están en los diferentes consultorios, viendo a diversos médicos y especialistas o realizándose diferentes estudios, pero sin el diagnóstico. Este es un lamentable vía crucis o peregrinaje que deben realizar los sufrientes antes de encontrar un médico que les diga que tienen fibromialgia.

Por eso afirmamos que es una enfermedad sub diagnosticada, y el tiempo que pasa un paciente entre que comienza su enfermedad y el momento del diagnóstico va de dos a seis años.

¿Es una enfermedad hereditaria o genética?

Se investiga mucho sobre ello y se han encontrado hasta el momento dos tipos de genes que podrían estar implicados en la fibromialgia. El hecho de tener una madre con fibromialgia hace que la hija tenga alta probabilidad de padecerla.

Tenemos hermanas, madre e hija y madre, hija y nieta sufrientes de fibromialgia.

Con respecto a la genética, me gustaría hacer una aclaración, muy importante. De acuerdo a las nuevas investigaciones, hoy se debe hablar de epigenética y no de genética. Se sabe que si bien pueden tenerse genes para determinada enfermedad, no todos se enferman a la misma edad y que lo que detona la chispa de la genética es el entorno o ambiente en que vive la persona. O sea, que los estresores psicosociales tienen mucha relevancia, por eso se llama epigenética.

¿Cómo son sus características?

Esto es muy importante. Por sus características, las pacientes de fibromialgia, están a disposición de los demás, porque de esta forma piensan que serán más queribles, son esclavas de los demás porque ellas lo permiten, no saben decir que no, asumen responsabilidades, son vulnerables, etc.

La mujer además, está más predispuesta al estrés y la depresión que el hombre; siente más los dolores que los hombres, por un tema de neurotransmisores”.

Con abundante material para compartir, continuaremos con la entrevista en una próxima edición, en un tema actual y de mucho interés.

