Montevideo, 7 mar (EFE).- La Orquesta Filarmónica de Montevideo buscará dar visibilidad a intérpretes, compositoras, instrumentistas y directoras mujeres en un concierto con un programa “muy especial” para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Así detalló a Efe la directora española Isabel Costes, quien dirigirá el espectáculo de este jueves en el Teatro Solís de Montevideo y que afirmó que a través de la música el concierto busca ser “un acto de reivindicación” de la igualdad de género.

“Estamos buscando dar visibilidad y mostrar que hay obras escritas por mujeres, que hay compositoras, que hay intérpretes, que hay directoras de orquesta, que hay músicas en general y llegar a que un día podamos decir que hay igualdad de oportunidades y no se discrimina ni a unos ni a otros ni en positivo ni en negativo”, expresó la artista.

Costes, que ha dirigido varias orquestas de América y Europa, apuntó que si bien como instrumentistas las mujeres están desde hace años en las orquestas, en otros roles como el de la composición han estado relegadas a “cosas pequeñas”.

No obstante, la maestra española valoró que en la actualidad las mujeres se están abriendo camino y que hay cada vez más directoras de orquesta y mujeres estudiantes de música sinfónica.

“Hoy en día va cambiando; afortunadamente hay estupendas compositoras que están tomando conciencia de que no se trata de ser hombre o mujer, se trata de ser compositor o compositora”, subrayó.

En cuanto a las piezas elegidas para el programa del espectáculo, Costes indicó que comenzará con el preludio “Lamento de Camila”, una composición de la cuatro veces ganadora del Grammy Claudia Montero sobre la historia de una mujer del siglo XIX, obra que calificó como “muy bien escrita”.

A esta le seguirá una suite de “El Amor Brujo”, cuya música compuso el español Manuel de Falla, pero cuya letra, si bien se creía de Gregorio Martínez Sierra- tras una investigación se reconoció como de la esposa de este, María Lajárraga, quien escribía las composiciones y las firmaba con el nombre de su esposo.

En esta pieza en particular, al igual que en la primera versión de la suite, Costes ha apostado por la participación de la mezzosoprano argentina Alejandra Malvino y de la bailarina uruguaya Dayana González.

“Hay tres números en los que interviene la cantaora y tres números en los que interviene la bailaora, y yo pienso que dan realce a esta obra tan importante de Manuel de Falla archiconocida de todos y basada en ritmos flamencos potentes”, resaltó.

En la segunda parte del espectáculo contará con “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel y “Sinfonía sevillana” de Joaquín Turina, siendo la primera una obra impresionista y la segunda un canto al amor de raíz española.

El público que podrá acceder al concierto de forma gratuita.

