En breve se estrenará en Salto y en las salas de cine de nuestro país la producción fílmica uruguaya intitulada “En el pozo” – creación de los hermanos Bernardo y Rafael Antonaccio.

Nuestro medio mantuvo entrevista con Bernardo Antonaccio quien compartió detalles de la película que participará a lo largo del año de varios festivales internacionales de cine.

Esta película nace de las ganas de hacer y se filmó de manera independiente con los recursos que teníamos” – manifestó Bernardo Antonaccio

La historia transcurre en su totalidad en una cantera.

Se trata de un Thriller que funciona como un espejo de una sociedad violenta y sobre todo se refleja la violencia de género.

Este es un thriller, que intentará interpelar al espectador además de mostrar la típica rivalidad interior de Montevideo.

Bernardo nos contó que dirigió y produjo el guión junto a su hermano Rafael.

“Trabajamos juntos, estamos desarrollando nuevos largometrajes, que han obtenido fondos para desarrollo y ganamos el Premio Graffiti a mejor videoclip.

El proceso creativo fue una verdadera odisea, porque tuvimos que contar con el apoyo con mucha gente”.

La película por ahora tiene 14 sala confirmadas para ser proyectada por todo el territorio.

“En el pozo” nace de las ganas de hacer la primera película junto a su hermano Rafael.

“Veníamos desarrollando otros proyectos que si uno sigue el camino de aplicar a fondos puede tarde 4 o 5 años para empezar a filmarla.

“Entonces decidimos hacer una historia de la que seamos capaces de llevar adelante nosotros mismos.

Decidimos centrar la historia en una sola locación, cuatro actores y todo con luz día.

Ello hizo posible que a nivel presupuesto la historia se pudiera hacer, pero las dificultades de filmar una película de manera completamente independiente fueron una sorpresa.

Desde el momento que comenzamos a filmar, uno se siente responsable de que el equipo que estaba trabajando no esté perdiendo el tiempo, es decir, que el trabajo que estamos haciendo termine bien y que pueda tener cierto valor para todos los que hicimos la película.

El calor agobiante de la cantera (que era importante para la narrativa) nos hizo cuesta arriba el rodaje, pero por suerte estaba el lago donde en los cortes nos dábamos unos baños para refrescarnos.

La verdad que la película salió adelante gracias al esfuerzo de todos los que trabajamos en el proyecto”.

En el momento de hacer el casting, fue el proceso más largo antes de filmar. Dependíamos de hallar los actores correctos. Estuvieron varios meses viendo actores de excelente nivel. Cuando cerraron el grupo con Paula Silva, Augusto Gordillo, Rafael Beltrán y Luis Pazos, comenzaron una etapa de ensayos y reuniones casi constantes. Desde actuaciones de determinadas escenas, así como charlas sobre los sentimientos de los personajes.

“Con el resultado que hemos logramos, no puedo no estar más que feliz y agradecido.

Pese a todas las dificultades y el trabajo quijotesco que fue, hoy el resultado me ha dejado muy conforme.

Obviamente que la película esté por estrenarse en todo el país, en 14 salas, está haciendo un gran recorrido de festivales y saber que se hizo con lo que teníamos a mano nos llena de orgullo.

Siempre nos acordamos de que tuvimos que resignar varios planos por temas de tiempo, plata e inclemencias del clima. Pero eso hoy la película no lo siente, tanto como temimos en el l rodaje

En la post fue un proceso largo, pasamos un año para llegar al primer corte, entre los ratos libres del trabajo y de ser padre…fuimos avanzando hasta darle forma a la película. Todo este proceso fue gracias a Magdalena Schinca, quien se encargó del montaje junto a Javier Devincenzi.

Luego de conseguir el primer corte aplicamos a work in progress y quedamos seleccionados en Labex-Argentina, Wip Latino del Festival de Viña del Mar, Usina del Sur en el JIff y Puentes.

Estos laboratorios nos ayudaron mucho para completar el proceso y logramos ganar el fondo de Finalización de locaciones montevideanas el cual fue decisivo para que la ‘película se haya terminado.

La película se hizo en formato en cooperativa, todo tenemos un porcentaje de la película, hasta los actores

Queremos que el espectador de todo el país pueda llegar a ver esta película en la sala grande”.

OTROS PROYECTOS DE CINE

Los hermanos Antonaccio están llevando adelante otros proyectos de cine que han obtenido el fondo de desarrollo del ICAU, IBERMEDIA, locaciones montevideanas, además de participar en los laboratorios de guion de Torino Film Lab, Curso de desarrollo de proyectos de IBERMEDIA, Bolivia lab y foro de copro duccion de Guadalajara ahora en marzo.

“Ganamos el Graffiti con un vídeo. La película misma abrió las puertas para que avancen los proyectos de largometrajes que tenemos”.

“En el pozo” fue estrenada en Ginebra (Suiza) en un festival de cine latino con una gran conciencia y compromiso social (20 Ilmar en América Latina).

Los directores fueron con la actriz a presentar la película recibiendo el reconocimiento del público.

En febrero se estrenará en el 22 Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

En marzo-abril participará en el 35 Chicago Latino Film Festival.

“Tambien quedamos seleccionados en uno de los festivales más importantes del mundo, pero no podemos comunicarlo porque nos piden que esperemos a que ellos anuncien. Hay varios festivales interesados en la película” – cerró uno jóvenes creadores de “En el pozo”.