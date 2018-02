Operadores están contentos porque “hay movimiento” aunque dicen que “aún tienen lugar”

El alto endeudamiento interno, la inseguridad por el estado del tiempo, guardar para la Semana de Turismo, u otros destinos más ricos en atractivos ya sea en variedad de actividades y bondades naturales que los que puede ofrecer Salto, pudieron llegar a ser en alguna medida algunas de las causas por las cuales los turistas no han venido en forma masiva a las termas en el feriado de carnaval de este año.

Al menos así lo dicen los operadores de distintos hoteles, tanto de los parques termales de Arapey como los de Daymán. “Acá está lleno sí, pero de salteños que han venido a bañarse a las piscinas y a comer asado en los parrilleros, está bueno, porque le da movimiento al lugar, pero no es que estemos repletos de turistas alojados en hoteles cenando afuera y gastando en los comercios, hay brasileños y uruguayos del sur, y por lo menos hay movimiento, pero no es un boom de turistas”, dijeron dos personas vinculadas a las Termas del Arapey al ser consultados por EL PUEBLO, los que prefirieron no dar a conocer sus nombres, “no sea cosa que después se enojen con nosotros”, agregaron.

Con todo, los operadores turísticos dicen estar “conformes”, porque señalaron que “durante enero esto (las visitas al lugar) vino bastante bajo, sin embargo, desde finales de enero y estas últimas semanas hay bastante movimiento, si bien no está repleto como en otras épocas, hay gente en la calle y eso es bueno”, señaló a este diario la recepcionista de un hotel de la zona de Daymán.

La ocupación de los hoteles varía bastante dependiendo del lugar en esta semana de carnaval, donde Salto cuenta por estas horas con muchas delegaciones deportivas que están de paso, teniendo en cuenta que hoy se cumple la largada de la tradicional competencia del ciclismo uruguayo, Rutas de América, por lo que muchos clubes han contratado hoteles céntricos para que sus deportistas salgan en esta jornada a la rutas, pero sin retorno.

Por otro lado, en los hoteles de mayor capacidad locativa de Daymán que fueron consultados por este diario, el nivel de ocupación rondaba entre el 70 y el 80 % para el resto de la semana, esto para los de mayor infraestructura, esperando que pueda haber reservas, ya que por ahora “lo único que hay son consultas”, dijeron.

Al tiempo que en los hoteles más pequeños y en las posadas con menor infraestructura de esa misma zona, lo que hay son ocupaciones cuyo nivel no supera el 60% de la capacidad locativa. “Y hasta ahora es eso, pero en enero llegamos a tener ocupaciones del 20 y del 30 % durante semanas enteras, e incluso hubo algún hotel que cerró todo el mes en diciembre, así que esto que estamos viendo ahora es el presagio de que pueda llegar a haber una temporada que empiece a moverse, sobre todo mirando hacia la semana de turismo para la que falta poco”, asintieron fuentes del lugar.

CONFUNDIDOS

En Daymán muchos de los operadores están confundidos. “No sabemos si la gente no tiene plata, porque nuestros principales huéspedes vienen del sur del país, tanto de Montevideo como de Canelones y de San José, y la mayoría son trabajadores, o si se están guardando para la Semana de Turismo, pero si bien podemos decir que estos días volvió el movimiento a Daymán, no es algo que nos abrume por la cantidad de gente, pero hay que agradecer que por lo menos entra y sale gente, que ya es algo bastante bueno”, sostienen en forma reiterada al ser consultados.

Para esto, EL PUEBLO se comunicó con seis hoteles y posadas de la zona de Termas del Daymán, y con algunos comercios de las Termas del Arapey, donde desde este último lugar manifestaron que “si estará colmado de gente de Salto, que hasta los inspectores andan controlando la cantidad de motos que andan en la vuelta”.

La mayoría de los operadores de ambos parques termales que fueron consultados por este diario entienden que el que está presente ahora en los centros termales, “se trata de un turismo austero y que disfruta en familia”, por lo tanto no esperan recuperar el tiempo en el que esos destinos turísticos sufrieron la baja de visitantes, pero rescatan en todo momento “que hay movimiento y tránsito, y eso ya es otro aire”, para muchos que esperan poder seguir trabajando en el lugar.

Asimismo, en Daymán destacan que hay “mucha seguridad” y que “la presencia policial se ha potenciado en la zona, lo que da otra tranquilidad tanto a los turistas, como a los mismos salteños que vienen a pasar el día, y a quienes trabajamos acá, sabemos que la policía anda en toda esta zona todo el tiempo y eso nos da otra tranquilidad”.

Lo que sí destacaron todos los consultados, es que los visitantes preguntan por las “actividades de carnaval, querían ver murgas y comparsas, los que están en Arapey al menos tienen un desfile, pero los demás no tenemos nada para ofrecerles en pleno feriado, una lástima”, dijo la recepcionista de un hotel de Daymán.