Con buen marco de público ante las dos pantallas y en todo el entorno, finalizó en la noche del sábado la quinta edición del “Nox Film Fest”, el festival de cine de fantasía y terror que venía desarrollándose en Parque Solari desde la noche del pasado miércoles 8. La última noche, además de las proyecciones de cine, la experta en narración de cuentos Niré Collazo contó cuentos de terror y se procedió a la premiación del concurso de “Microterrores de 13 segundos”.

Organizado por el mexicano (radicado en Salto) Salomón Reyes y un amplio equipo de producción, este año el festival creció en cuanto a la llegada bastante más numerosa que en anteriores ediciones de personalidades extranjeras vinculadas al cine: actores, directores, productores, etc., que quisieron estar presentes al momento de exhibirse sus películas, que en algunos casos fueron estrenos. Con varios de ellos EL PUEBLO mantuvo interesantes conversaciones. Entre otros, con los productores María Sol Rassi (de Córdoba, Argentina) y Martín Pizzani (de Montevideo), así como con la actriz Anna Salas (de México). Esta última, es una de las actrices de la obra teatral (no convencional: no cuenta una historia lineal sino que se desarrolla en varios planos o ejes) “Palabras Escurridas”, que se puso en escena en la noche de ayer domingo en el Centro Cultural Academias Previale. En diálogo con este diario, los tres coincidieron en que “este festival que se realiza cada año en Salto es muy poco común en el mundo, tantas proyecciones en un festival de varios días, en un espacio abierto como es un parque y además con ingreso libre y gratuito para todo público, deben ser dos o tres en el mundo, nada más”. Tanto en Argentina como en México, dijeron, existen algunos festivales similares pero en general se cumplen en una sola jornada y en un espacio cerrado. También el Nox creció este año en cuanto a que añadió la realización de talleres, que al decir de quienes los dictaron (las mencionadas Rassi y Salas, además del brasileño Filipe Goncalves), “las expectativas se vieron totalmente colmadas y fue una muy buena experiencia que esperamos pueda repetirse en próximas ediciones”.

CONCURSO

Vale agregar que además de la mera proyección de películas, los cortometrajes participaban de un concurso para el que había un jurado especializado y, además, el propio público podía emitir sus votos a través de las redes sociales y página web del festival. Los resultados fueron los siguientes: Mejor Cortometraje: “POLLOS”. Dir. Bryian Keith Montgomery Jr / USA 2018.

Mención a mejor director: “ASHES”. Dir. Gonzalo Mellid / Argentina 2019.

Mejor mención de guión: “SWIPE”. Dir. Niels Bourgonje / Holanda 2019.