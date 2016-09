La fiscal del caso por el que fue procesado con prisión Héctor Amodio Pérez decidió apelar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el fallo del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, que revocó la decisión de la jueza penal Julia Staricco y le concedió la libertad al extupamaro.

El Tribunal consideró que Amodio, en prisión hasta ese entonces por reiterados delitos de privación de libertad, estaba excluido de los alcances de la Ley de Caducidad, había sido amnistiado de delitos políticos, jamás estuvo amparado por el Estado y las detenciones de tupamaros «marcados» por él fueron legales.

«En consecuencia, (Amodio Pérez) integra una categoría especial de personas que no son militares, ni policías, ni tupamaros (es un delator del MLN) ni civiles. Una verdadera categoría de personas distintas, generada en la lógica de los hechos que invoca la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», señala el fallo redactado por el ministro Luis Charles.

Horas después de conocerse el fallo del Tribunal, Llorente dijo a El País que analizaría si esta sentencia contenía algún error jurídico de fondo o de forma que amerite una casación ante la SCJ, decisión que finalmente tomó este lunes.

El fallo que lo llevó a prisión.

Amodio arribó a Uruguay después de 40 años de exilio español a principios de agosto de 2015. Tenía previsto estar solamente 24 horas para presentar el libro Palabra de Amodio. Sin embargo, una causa judicial de 2011, iniciada por 26 ex presas políticas, lo llevó a la cárcel.

En el auto de procesamiento del exdirigente del MLN, Staricco consideró que Amodio Pérez estaba incluido dentro de la Ley de Caducidad porque identificó en la calle a militantes tupamaras y dirigió interrogatorios. «Actuó amparado por los militares del momento. Ellos fueron los que le dieron un tratamiento especial (…)», expresó Staricco.

Indicó que, por lo tanto, si bien Amodio «no integraba el grupo militar de ese momento, actuó bajo su órbita, colaborando con la detención de personas, las que luego eran llevadas a distintos centros de reclusión. No puede entenderse que hay una extinción del delito como consecuencia de la Ley de Amnistía».

«Fui un preso político».

Pocas horas después de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones, que revocó el procesamiento con prisión, Amodio Pérez habló con El País y afirmó que fue «procesado injustamente», algo que estaba «cantado desde el primer día». También dijo ser un «perseguido político».

(El País)