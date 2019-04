Montevideo, 5 abr (EFE).- El comandante en jefe de la Armada uruguaya, Carlos Abillera, se reunió este viernes con el fiscal de Corte Jorge Díaz para informarle de las declaraciones del contraalmirante (r) Hector Berrutti, quien aseguró que en la dictadura (1973-1985) recibía una lista con personas para matar. Así lo informó la Fiscalía uruguaya en un comunicado en el que detalla la nota presentada por Abillera se describen los “actos aberrantes y con apariencia delictiva” que habrían ocurrido dentro de la Armada Nacional durante la dictadura cívico-militar del país. Las declaraciones de Berrutti fueron realizadas a la radio local Del Sol luego del acto de presentación del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos como candidato a presidente por el partido Cabildo Abierto. “Yo era teniente de navío en las fuerzas conjuntas, me entregaban gente que había que matarlos y eliminarlos a todos con alambres de púa”, explicó Berrutti a la radio. Asimismo, el contraalmirante retirado dijo que él nunca estuvo de acuerdo en “lastimar y pegarle” a alguien y por ello siempre actuó de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia. “Actué de acuerdo a mi propia conciencia. Por día me llegaba una hoja con la gente que había que eliminar. ¿Yo qué hice? Como viejo funcionario público la metía en el cajón, más de una persona me vino a agradecer”, afirmó Berrutti. A partir de estas declaraciones al medio local, Abillera decidió trasladarlas a la Fiscalía para que evalúe las medidas a tomar. En concreto, Díaz aseguró que las declaraciones públicas de Berrutti fueron remitidas a la Fiscalía de Lesa Humanidad del país. Las declaraciones del exintegrante de la Armada se dan en la misma semana en la que el diario local El Observador publicó el 30 de marzo actas del Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo en las que había documentos que incluían una confesión del exmilitar José Gavazzo admitiendo haber cometido delitos durante la dictadura. Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro (centro) para hacerlo desaparecer. Asimismo, el medio señaló que el exmilitar Jorge Silveira declaró que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro y de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Cifras oficiales sitúan en 37 los uruguayos detenidos desaparecidos entre 1973 y 1985, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que son más de 200. EFE