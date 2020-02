Florencia Stoll será nuevamente jurado de la elección de la Embajadora del Carnaval 2020.

“Es un placer para mí haber sido convocada nuevamente y ser parte del jurado en la elección de la Embajadora de Carnaval 2020, una propuesta significativa dentro del carnaval salteño”, declaró.

Dicha iniciativa desde hace un tiempo se viene pensando de qué forma empezar a colocar la perspectiva de género y con un enfoque de inclusión.

Logros que se vienen celebrando y se que no es fácil lograr comprender lo que implica un cambio.

De acuerdo a lo expresado por Stoll, desde muchos años se mantiene una tradición de la cual se fue pensando el cómo empezar a colocar este enfoque.

“Desde mi lugar celebro porque la expresión está quizás un poco tímida, de a poco la comprensión de esta nueva propuesta se irá comprendiendo.

Con esto no quita que la celebración siga su curso, ya que en estos momentos debemos hacernos un tiempo de regalar y regalarnos un poco de alegría popular.

Pienso que es una oportunidad de reflexionar cómo pensamos a las mujeres en estos certámenes sin codificarlas o que sea solamente una expresión y demostración de la belleza.

Sino que evaluar desde otro lugar desde las riquezas que expresan a través de sus historias y talentos como actitudes y competencias para la vida.

Estos eventos dan la oportunidad para participar mujeres – varones – personas trans – personas con discapacidad, etc., para mostrar sus artes, sus diferentes expresiones para la vida.

Por esas múltiples y diversas expresiones desde esta mirada de géneros e inclusiva, aquí estoy una vez más acompañando”, reflexionó.

Con respecto a las actividades pautadas para este año Florencia Stoll respondió: “·Pienso en este 2020 re empezar a armar un colectivo en Salto, está todo muy quieto por el momento.

El objetivo trabajando para la inclusion laboral y seguir luchando… en estos momentos soy suplente en el Hospital de Salto como auxiliar de servicio y trabajo en CIEDUR que es una ECA que trabaja en convenio con cursos de INEFOP y MIDES.

Aún falta mucho por hacer para que la sociedad siga brindando respuestas que abra las cabezas” – enfatizó.