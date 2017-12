La Directora del Dpto. de Turismo, María Noel Rodríguez, informó que el día 28 de noviembre de 2017, finalizó la Fase 1 de postulación y se recibieron 51 pre-proyectos, de los cuales 8 son de Salto, a saber: Unidos por el Daymán, Best fishing, Cafeto, Lodge Pajaros Pintados, Parque de entretenimiento, Posada del Pío, Camping Charrúa, Hostel Salto.

En este momento ANDE y MINTUR están realizando la Fase de Preselección de los pre-proyectos. Los resultados estarán para fines del mes de diciembre de 2017, comunicando a través de la web y a cada IPE. El Fondo del Corredor de los Pájaros Pintados (CPP) es un instrumento que tiene por objetivo apoyar a emprendedores de los departamentos que comprenden el CPP a la puesta en marcha, fortalecimiento y crecimiento de sus emprendimientos, para ampliar y fortalecer la oferta turística del CPP.El apoyo consta de dos componentes: I- Impulso a Emprendimientos del CPP. implica un aporte no reembolsable para los emprendedores de hasta 70% del costo del proyecto con un aporte máximo de $U 570.000 (pesos uruguayos seiscientos cuarenta mil). II- Apoyo al desarrollo empresarial turístico del CPP. implica un aporte no reembolsable de hasta 70% del costo del proyecto con un aporte máximo de $U 750.000 (pesos uruguayos setecientos cincuenta mil) para fortalecer las capacidades de gestión empresarial y el acceso a financiamiento, para hacer viable y acelerar el desarrollo de empresas jóvenes.Los emprendimientos deben demostrar valor diferencial, aporte a la diversificación de la oferta y/o mejora de la calidad de los productos turísticos, potencial de crecimiento dinámico, potencial de generar puestos de trabajo. Deben contar con el aval de una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE ANDE) validada por ANDE.