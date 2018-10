Franco De Mattos tiene 26 años y de niño concurrió a la Escuela N. 9; luego en los Liceos 6, 5 e Ipoll culminó su actividad liceal

“En mi infancia recuerdo ser un niño alegre y divertido… un poco tímido.

Formé parte del coro del Liceo Ipoll.

En ese tiempo al mando de Jorgue Chiriff y Sergio Calvo, y en algunos casos que nos presentabámos en liceos nos pedían que bailáramos y allí me empezó a gustar el baile”.

Al año siguiente comenzó a practicar baile en la academia de salsa y bachata “Stardance”, la cual es dirigida por el Profesor Fabián da Silva.

Franco junto a su compañeros de baile lograron cautivar el multitudinario público del Encuentro de Arte y Juventud… su aspiración es seguir presentándose en los escenarios dentro y fuera del país.

El encuentro Arte y Juventud es una actividad organizada por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social, que se realiza desde hace diez años con la participación de más de 1500 personas de todo el país y busca reconocer y potenciar la creación artística de las y los jóvenes, entre 14 y 29 años que practican distintas actividades artísticas como teatro, danza, música, audiovisuales, VJs, artes visuales, letras, circo y todas aquellas que se deseen proponer. Año a año la sede del encuentro varía, buscando así la descentralización cultural y la apropiación de la actividad por los distintos territorios nacionales. El Encuentro consiste en un fin de semana en el que las y los jóvenes presentan sus producciones artísticas en condiciones técnicas profesionales, provistas por la organización, ante un público variado conformado por la población local de la ciudad anfitriona y los mismos participantes. Además de las instancias de presentación existen otras de formación e integración, en las que los artistas pueden compartir sus experiencias e inquietudes con sus pares.

- ¿Cómo logra insertarse en el mundo del baile?

-“Cuando entré a Stardance descubrí un lugar donde existen muy buenas personas que se integran y se apoyan… se ha vuelto una segunda familia.

Stardance se basa en recalcar el baile social deja de lado lo academico.. lo competitivo, abarca la muestra de baile de salon en una forma social dando expectaculares resultados.

Somos un hermoso grupo que a pasado de todo tipo de experiencia como todo se empieza de cero y se va subiendo de nivel.

Yo como bailarín he tenido como compañeras varias bailarinas… no siempre se da la quimica necesaria para poder lograr el cometido

Pero se intenta lograr que bailemos todos con todos a veces se es difícil.

Actualmente bailo con una chica que nos llevamos muy bien. Con Noelia Diaz no hace mucho que somos pareja de baile, pero hemos logrado la química necesaria para lograr buenas coreos.Este mes Stardance estuvimos como invitados en el Encuentro deArte y Juventud que se llevó a cabo en la ciudad de Durazno”.

-¿Dónde se han presentado con el grupo?

-“Con Stardance hemos bailado en fiestas sociales, al aire libre,en la Casa de la Juventud,la Expo,Hotel Salto, la Fiesta de la Citricultura, El Teatro Larrañaga, fiestas de la Colonia 18, en liceos y escuelas… fuimos invitados a Mercedes, Canelones y Durazno de la mano de Arte y Juventud.

¿Cómo fue la experiencia en Durazno?

– “Fue hermosa como lo son todos los encuentros Arte y Juventud… tres días en otro departamento junto a tus compañeros de baile e integrando con diferentes personas de otros departamentos mostrando cada uno su arte, fusionando y aprendiendo cosas nuevas

Arte y juventud son muestras de arte de diferentes ramas plasmando lo mas importante no se basa en competir”.

-¿Cómo se proyecta hacia el futuro?

-“Por ahora lo veo como algo que me encanta y lo disfruto siendo alumno de la academia

Algun dia se verá si logre un nivel para poder enseñar pero no pienso en ello ahora”.