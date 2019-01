Franco Presentado es un profesional de la fotografía que ha logrado consolidar un buen año de actividad y enfrenta con positivismo los nuevos desafíos que se ha planteado.

La agenda actual anual incluye nuevos talleres de capacitación dentro y fuera del país.

- ¿Qué balance hace de los resultados logrados el pasado año?

-“El 2018 fue un año con una explosión de trabajo bastante importante.

Lo venía trabajando desde el año anterior incluso en lo que refiere a difusión y presencia en redes y prensa.

Sin dudas dio sus frutos y no tuve pausa en ningún momento. Productivo 100% con muchísimas actividades y eventos a tope”.

-¿Dentro de ese plan promovió cursos de capacitación?

-“Tenía mucha gente interesada en aprender más sobre la fotografía.

Sobre todo por las técnicas y estilo de fotografía que hago.

Por lo cual en el mes de diciembre dadas las muchas consultas decidí realizar el Primer taller de fotografía que consistía en dos días de charlas y orientación técnica y práctica para gente que queire aprender y disfrutar de este arte.

Tuvo tan buena repercusión que tuve que realizar otro el mismo mes y ya tengo una agenda de interesados anotados para el 2019”.

-¿Cómo fueron los resultados?

“¡Excelentes!Tenía chicos desde los doce años y alumnos mayores. Disfrutaron mucho sobre todo el día práctico.

-En consonancia con la tecnología – la fotografía y el medio audiovisual han ido cambiando ¿Qué es lo que define lo nuevo dentro del rubro?

Sí, sin duda alguna el medio y el rubro ha ido cambiando y está todo el tiempo en constante cambio dadas las tendencias en estilos que llegan.

Lo nuevo lo definen las redes, la accesibilidad que la gente tiene a esas imágenes y poder compartir y elegir que le gusta. Ello ha hecho que en mi caso mucha gente me conozca, me contacte y me recomiende”.

-¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta en el campo profesional?

-“El mayor desafío es poder superar mis metas, poder seguir creciendo sin quedarme en el tiempo.

Hay que estar buscando ideas, creando, jugándose a la idea de hacer y aceptar retos y cosas nuevas.

La competencia sana me alimenta y poder seguir difrutando de lo que hago con la responsabilidad de poder satisfacer la expectativa de mis clientes”.

-¿Proyectos para este año?

-“Este año tengo en mente poder expandir mis talleres de fotografía.

Crear encuentros con fotógrafos internacionales y seguir trabajando fuerte en mi rubro con la fotografía social.

Bodas y quince años, además de las sesiones tradicionales y eventos que hago.

Estoy formando un equipo de trabajo con gente del medio para poder darle más calidad a mi trabajo.

Desde estilo y maquillaje hasta coberturas de vídeo”.

¿Cómo se presenta su agenda de este año?

-“Este año tengo ya una agenda bastante cargada gracias a Dios, incluso tengo eventos ya para el 2020.

Después hay otras invitaciones ya marcadas para eventos de moda por ejemplo y algunas invitaciones a talleres y eventos en Argentina” .