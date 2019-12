“He vivido un año laboral intenso que me ha brindado grandes satisfacciones”

Franco Presentado es un destacado profesional de la fotografía de nuestro medio y en esta oportunidad hace un balance de sus actividades 2019 donde tuvo la oportunidad de cumplir una extensa agenda.

Recordamos que otrora se desempeñaba en otro ámbito laboral hasta que comenzó a interesarse por la fotografía y dicha labor le permite dedicarle más tiempo a su hija Julieta.

“Este Año fue muy intenso y muy cargado en lo social con una agenda que no deja de sorprenderme” – nos comparte, agregando que el 2019 le brindó muchas satisfacciones. “Me enfocado en lograr un mejor producto, con mayor experiencia – y por qué no – alegría” – sostiene.