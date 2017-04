Franco Santana es Psicólogo Clínico de niños y luego de egresar de la facultad comenzó a trabajar en Aldeas Infantiles SOS: “Comencé a trabajar como psicólogo clínico con niños. A partir de esta experiencia, tuve la oportunidad de ingresar a Aldeas Infantiles SOS, primeramente como terapeuta, en un espacio de atención individual dirigido a niños y adolescentes algunas horas a la semana y luego como de Asesor Familiar, un cargo de mayor implicancia dentro de la organización, tanto en cantidad de horas como de responsabilidad” – señala. En el 2004 comenzó a involucrarse en el ámbito cinéfilo, en la creación de documentales y cortos. Lo cierto es que hoy su cortometraje intitulado “Expiación” ha sido recientemente nominado en el Short Fil Corner de Cannes y en la semifinal de L.A. Cinfest. -¿Cuáles son los primeros pasos que da en su carrera profesional?

-“En el año 2013, concursé dentro de Aldeas para un cargo de Coordinador para la Filial Salto, pasando a integrar desde entonces, el equipo de gestión de este programa.

El tema de la realización audiovisual comienza más o menos en esa época y de alguna manera de la mano de Aldeas también.

Siempre había querido ser realizador de cine -director, pero las vueltas de la vida me llevaron por otros caminos y tenía esta vocación un poco relegada a un segundo plano. Pero allá por el año 2012, surgió en Aldeas la posibilidad de realizar un videoclip institucional.

Recuerdo que escribimos letra de una canción junto a Milton Moreira -director de la Aldea de Salto por aquel entonces- y Pablo Malatesta.

Luego la grabamos en un estudio de Concordia y finalmente Pablo y yo dirigimos y editamos el videoclip. Fue mi primer trabajo en el campo audiovisual.

Y a partir de allí comenzó mi periplo en este mundo que tanto amo y cuya vocación nace en la más inocente etapa de mi infancia.

Participé en rodajes como asistente, edité cortos para escolares para concursos de cine locales, viajé a festivales de cine, e hice cuanto curso estuvo a mi alcance todo este tiempo.

-¿Y cómo siguió todo?

– “En el año 2014 compré equipos de video y sonido: cámaras, lentes, grabadoras de audio, micrófono (boom), luces, etc. como para montar una pequeña productora.

Ahora sólo faltaba el equipo humano. Fue a finales del año 2015, cuando conocí a Matías Pérez, que la cosa echó a rodar.

Yo di con él buscando un actor para un cortometraje que quería filmar, pero él estaba por estrenar su obra de teatro La Terapia y finalmente yo terminé colaborando en su proyecto como asesor técnico en relación a las características de personalidad de los personajes de esa obra, ya que se trataba de personas con distitnos trastornos de personalidad en un grupo de terapia y yo soy, como dije, psicólogo de profesión”.

-Cuéntenos acerca de su trabajo intitulado “Expiación….

-”Expiación es el proyecto, que nació de esta relación entre Matías, yo y algunos de los actores de su clase.

Se trata de un grupo de personas muy talentoso, no sólo en lo actoral sino en otras áreas como la música, el diseño gráfico o en cuestiones técnicas como sonido.

En enero de 2016 comenzamos Matías y yo a bosquejar los primeros trazos del guión de Expiación y para el mes de junio, lo filmamos.

Se trató de un proyecto que no tuvo ningún tipo de financiación.

Los gastos que hubo que asumir, tratamos de que fueran mínimos y los asumí yo -como productor, pero en realidad el cortometraje se pudo realizar gracias al trabajo voluntario y comprometido no sólo de los dos actores principales Matías Pérez y Mariela Kramer, quienes tomaron el proyecto con una gran seriedad y profesionalismo, sino también de Gonzalo Pose y Pamela Cattani, quienes se encargaron de la composición de la música original para la historia, así como de Alejandro Silveira quien se encargó del sonido directo y luego de la post producción del mismo.

Expiación no habría sido posible si no hubiese existido ese trabajo en equipo, tan apasionado de todos los que participamos. Yo pude haber dirigido el timón, pero si no fuese por la garra y el empuje de estos cinco talentos, no hubiésemos llegado muy lejos”.

-¿Cuál es la trama?

-“Marcos (Matías Pérez) y Estela (Mariela Kramer), son dos hermanos que llevan vidas muy diferentes.

Mientras que Estela se ha casado, tiene hijos y un muy buen trabajo, Marcos lleva una vida más bohemia persiguiendo su sueño de ser pintor.

En una conversación telefónica que mantienen luego de una visita que Marcos realizó a casa de Estela para visitarla a ella y a su padre enfermo de Alzheimer, comenzarán a discutir sobre las diferentes visiones que ambos tienen de la vida.

Sin llegar a acuerdo, Estela le pedirá a Marcos ayuda con el cuidado de su padre.

Esto sacará a la luz la historia más profunda que une ambos desde su infancia.

-¿Cómo lo sorprendieron las nominaciones?

-“El Short Film Corner es una sección dentro del Festival de Cannes que está dirigida exclusivamente a la exhibición de cortometrajes de todo el mundo.

No se trata de una competencia; no es la Selección Oficial de Cannes, donde las películas compiten por la prestigiosa Palma de Oro.

No obstante, para ser admitido allí, la obra debe pasar por un proceso de selección en base a estándares de calidad técnicos y siempre y cuando se trate de una obra original.

Para un realizador incipiente como yo, el SFC ofrece la oportunidad de participar de uno de los festivales más prestigiosos y reconocidos del mundo y ofrece la chance de ampliar el horizonte de posibilidades para la realización de futuros proyectos.

LA Cinefest, por el contrario, es un festival relativamente nuevo que comenzó hace unos pocos años en Los Ángeles. En realidad es bastante más humilde de lo que suena, lo digo porque uno lee Los Ángeles y de inmediato piensa en Hollywood. Pero este festival en realidad es muy nuevo.

La verdad que aunque sea algo pequeño sigue sumando laureles a esta ópera prima que, esperemos, me permita abrir algunas puertas para la concreción de otros proyectos que deseo desarrollar a mediano y largo plazo a través de mi productora de contenidos de ficción LOMA”.