Un grupo de jóvenes salteños perteneciente al movimiento “Fridays for Future” realizan diversas actividades voluntarias a favor del medio ambiente y por un entorno saludable.

“Primero que nada, hay que saber de dónde viene el movimiento, resum idamente este movimiento surge de la preocupación de una adolescente sueca llamada Greta Thunberg comenzó a manifestarse frente a su parlamento reclamando una acción frente al cambio climático y calentamiento global.

Sus acciones comenzaron a repercutir en los jóvenes hasta tal punto de ¨crear¨ una organización llamada así “ – nos comentó Sofía Canessa – representante del grupo.

Sofía nos cuenta cómo fue que llegó a conectarse con la organización.

“Siempre me preocuparon las condiciones en las que tenemos a nuestro planeta, el poco respeto que le tenemos y por lo tanto lo poco que nos importa cómo va a quedar para las futuras generaciones, por lo tanto, me cansé de solo pensar en lo horrible que era este hecho y comencé a actuar.

Gracias a las redes sociales, pude dar con que esta organización había comenzado ya en la ciudad de Montevideo y luego de ponerme en contacto con ellos y al cabo de un tiempo, me había transformado en la representante de esta ciudad”.

El nacimiento propiamente dicho de este movimiento se dio con la primera manifestación realizada.

Se trató de concurrir a la plaza 33 con pancartas y hablar sobre todo lo relacionado al tema, tuvo buenos resultados en la gente con alrededor de 40 personas reunidas.

Entre ellas surge la formación de formar un grupo con la finalidad de ir organizando las actividades futuras.

“Comenzamos así, con las primeras actividades, decidimos que los fines de semana eran la mejor opción para realizarlas, se tratan de convertir los retos que se crean en las redes, a un reto que de verdad sirva de algo.

Consiste en ir a un lugar con abundante basura contaminante, tomar una foto, limpiar todo y tomar otra foto.

Siendo así, útil para la sociedad, útil para el planeta y sin dudas, algo que todos deberíamos seguir, o mejor dicho, prevenir”.

-¿Cómo responde la sociedad?

-”La reacción de la gente es buena, suelen felicitarnos.

Pero realmente esto no basta, nos gustaría que en general la respuesta de toda la sociedad de todas las edades, pueda ser menos habla y más acción.

Esto a continuación es importante… ayudar no necesariamente implica concurrir a las actividades de cualquier tipo, es entendible que no se pueda asistir, lo importante es tratar de empezar el cambio por uno mismo, en casa, tratar de no derrochar lo que este planeta maravilloso nos ofrece, respetarla en todo momento.

Tenemos muchos proyectos e ideas a realizar, este es solo el comienzo. Esperamos que cada vez sumemos más gente y logremos un cambio de verdad”.

Para formar parte del movimiento, sumar ideas, ayudar, o cualquier cosa que quieran saber o necesiten, se pueden comunicar: fridays4futuresalto@gmail.com o @fridaysforfuturesaltouy en Instagram.

GÉNESIS

FridaysForFuture es un movimiento que comenzó en agosto de 2018.

La activista Greta Thunberg se sentó frente al parlamento sueco todos los días escolares durante tres semanas, para protestar contra la falta de acción en la crisis climática. Ella publicó lo que estaba haciendo en Instagram y Twitter y pronto se volvió viral.

El 8 de septiembre, Greta decidió continuar golpeando todos los viernes hasta que las políticas suecas proporcionaran un camino seguro por debajo de los 2 grados C, es decir, en línea con el acuerdo de París.

Los hashtags #FridaysForFuture y #Climatestrike y muchos estudiantes y adultos comenzaron a protestar fuera de sus parlamentos y ayuntamientos locales en todo el mundo.Ello también ha inspirado las huelgas escolares de los jueves en Bélgica.

Thunberg declaró sentirse inspirada por los activistas adolescentes del instituto Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, organizadores de la Marcha para Nuestras Vidas.

Thunberg protestó todos los días durante horario escolar con un cartel que leía “Skolstrejk för klimatet” (“huelga escolar para clima”).

Entre sus demandas; que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono según el Acuerdo de París. El 7 de septiembre, justo antes de las elecciones generales, anunció que continuaría cada viernes hasta que Suecia se alinease con el Acuerdo de París.

Acuñó el eslogan FridaysForFuture, el cual obtuvo atención en todo el mundo, inspirando al alumnado a través del globo para participar en huelgas estudiantiles. El 14 de marzo de 2019, el Club de Roma hizo público su apoyo a Thunberg y a las protestas urgiendo a los gobiernos que respondan a las demandas del movimiento y detengan las emisiones de carbono.20

En abril de 2019, la revista Science publicó un documento titulado “Concerns of young protesters are justified” considerando justificadas y basadas en la mejor ciencia disponible las preocupaciones del movimiento. Esta carta fue firmada por más de 3000 científicos de todo el mundo.