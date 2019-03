En la tardecita del pasado viernes, en Plaza Treinta y Tres y con consignas en sus pancartas tales como “No más plásticos” o “Detengamos el cambio climático”, un grupo de jóvenes se movilizó en busca de concientizar a la población a favor del cuidado del medio ambiente. Se trata de un movimiento nuevo, impulsado por gente muy joven, que tuvo esa concentración del viernes en el centro de la ciudad como primera acción en Salto.

Algunos de los participantes explicaron a EL PUEBLO que esto nace cuando “una joven salteña de apenas quince años de edad, Sofía Canessa, consciente y preocupada de la problemática mundial sobre el cambio climático y los grandes desastres del medio ambiente, comenzó a investigar de qué manera podría colaborar con su granito de arena. Fue así que se encontró con el movimiento internacional llamado “Fridays For Future” (FFF), y se contactó con Martin Ettlin quien es el impulsor, organizador y líder del movimiento en Uruguay”.

Entonces, aunque reconocen que “sin muchas esperanzas”, Sofía se ha lanzado a intentar que este movimiento se conozca y se expanda en nuestro departamento, y en ese afán llamó a la concentración del viernes 15. “Pero para alegría de todos, muchos jóvenes concurrieron, y a pocos días del lanzamiento más y más gente se ha estado uniendo”, dijeron. Entienden que en Salto “hay muchos jóvenes que se sienten identificados”. Entre los participantes y pricipales difusores de las actividades del grupo puede mencionarse a Victoria Aplanalp, Lucía Callero, Camila Conti, Paula Biassini, Thamara Yedig y Cecilia Martinez, jóvenes de entre dieciocho y veinte años.

A nivel internacional

Ese mismo día, en Montevideo se llevó a cabo una concentración similar. Fue en el entorno del Palacio Legislativo y contó con una concurrencia de casi mil personas, así como varios medios de prensa, lo que habla de una muy importante aceptación. Sucede que “Fridays For Future”, traducido como “Viernes por el futuro”, es en realidad una movilización juvenil, con predominio de mujeres, que funciona a nivel internacional, y que integra gente de varios países, tanto de esta región como europeos.

Días antes, una joven española publicaba: “Preparadas, listas… ¡Ya! El 15 de marzo está aquí. Este viernes es el día señalado para el despegue de un movimiento sin igual, liderado en todo el mundo principalmente por jóvenes mujeres activistas que le están metiendo un chute de energía increíblemente bella a la lucha frente al cambio climático”.

Limpieza en un espacio público

Pero más allá del reclamo a través de redes sociales, o de marchas y concentraciones con exhibición de pancartas alusivas al tema, el grupo salteño entiende que debe realizar acciones concretas. Es por eso que este domingo 17, se llevó a cabo una actividad de recolección de residuos en Costanera Norte, que se ha denominado “Basura Challenge” y que tuvo muy buena repercusión.

Juan Carlos Aramburo: “los políticos hablan muy poco de medio ambiente”

Entre la gente cercana al movimiento se pudo ver al dirigente político Juan Carlos Aramburo, quien comentó a este diario que “mi participación es en el tema político, porque hemos estado en alguna ONG vinculada a los temas medioambientales, también hemos trabajado en poder terminar con el zoológico, y con un montón de gente con distintas inquietudes en el tema medioambiental”. Dijo además que “vamos a conformar una ONG y vincularla a todos los partidos políticos y candidatos, eso sería buenísimo, porque hablan muy poco de temas de medio ambiente”.

Asimismo, Aramburo reflexionó: “Hay mucho para trabajar, mucho para aprender y sobre todo lo más difícil que es hacer que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación, no mirar para el costado, y unir esfuerzos, de a poco pero constantes, para que se comiencen a hacer pequeñas cosas que nos lleven a cosas más grandes, hasta crear nuevos hábitos”.