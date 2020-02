María Celia Da Rosa: pionera en el reinado del Carnaval salteño e Internacional

María Celia Da Rosa es una figura referente del Carnaval salteño, pues con su belleza conquistó el título de Primera Reina del Carnaval Naranja 1985 y Primera Reina Internacional del Carnaval 1985. Hoy – a 35 años del Primer Carnaval Naranja-, María Celia conserva intacta esas dotes de beldad… simpatía e inteligencia que la consagraron como soberana. EL PUEBLO le propuso rememorar esos momentos y a partir de sus vivencias, comparte algunas directivas para las nuevas figuras del carnaval salteño.

María Celia Da Rosa a través de los años se ha formado y profesionalizado como Maestra y docente de Inglés – habiendo representado a nuestro país en Estados Unidos en varias ocasiones – mediante el programa Fullbright

«Muy joven ya había obtenido otras coronas como Reina del Carnaval del Cres, Miss Turismo de Salto y había sido seleccionada para ir a España para Miss Turismo Internacional.

En el Club Atlético Universitario además de estudiar Danzas Clásicas con Yiya Migliaro, también era entrenada en Patinaje Artístico por mi madre la Prof. Mercedes Cattáneo. También allí enseñaba Danza Moderna y patín a los más pequeños.

Fui representando al Club Atlético Universitario».

-¿Qué edad tenía y como fue la experiencia?

-»Fue una experiencia muy enriquecedora, llena de emoción, luces, música, mucha danza, inmensa alegría, siempre acompañada por toda mi familia.

-¿Qué aprendizaje le dejó?

-»De todas las experiencias se aprende sin lugar a dudas.

De esta experiencia, además del cariño y el reconocimiento de público que acompañó cada uno de los desfiles que se realizaron en muchos lugares de la ciudad, cada una de las presentaciones en el Parque Harriague.

Cada tablado en el que fui invitada, cada cena o actividad. Estaba en todos los diarios de los que guardo recortes, y el haber ido a tantos lugares como invitada me hizo conocida.

Tanto…y sin exagerar… que muchas personas me recuerdan de esa época… porque fue un carnaval diferente… la vuelta a la democracia…tiempos de cambio y de renovadas esperanzas».

-¿Qué recomendaciones y directivas compartiría con las nuevas reinas?

-»En éstos 35 años desde el primer carnaval he participado en desfiles, como jurado, jurado en el Parque, he creado coreografías, he realizado maquillajes, he enseñado a caminar y presentarse a muchísimas jóvenes que han participado.

Siempre con el mismo entusiasmo y motivación.

A menudo les digo que hay que mostrar la belleza pero también la cultura y los conocimientos.

Cada joven puede dejar un mensaje a las demás. Y tiene que transmitir su alegría al desfilar y bailar».

-¿Cómo era el carnaval de aquél entonces?

-»Me complacería que planteara el escenario de aquella época y en su percepción, cómo ha sido la evolución de la fiesta popular uruguaya en la ciudad de Salto.

-»Hay frases que saco de los distintos diarios de esa época como …que el Carnaval Naranja 85 volvió a ser de patrimonio popular.. y sigue diciendo.

El pueblo salteño se volcó a la calle brindando todo su apoyo a la fiesta popular, como hacía muchos años no ocurría en nuestro medio..»

«Carnaval Naranja 85: como antaño el pueblo en la calle con desfiles y reinas…»

«…ésta noche calle Uruguay es el escenario de todos..»

…»En el Víctor Lima, colmado de espectadores se calcula que una concurrencia de entre 6 a 8 mil personas, culminaron en la noche del pasado sábado las actividades oficiales del Carnaval Naranja 85, con el concurso de actividades carnavalescas.

…Contó con la presencia de la ahora Reina Internacional del Carnaval María Celia Beatriz Da Rosa, que saludó desde el escenario a un público entusiasmado y con ansias de presenciar un buen espectáculo carnavalesco.

Allí como Reina hice entrega de todos los premios, Murgas 1º «La gran pegada» 2º» Ahí va la bocha», 3º «Los Charoles», premio especial «Los Pescadores».

María Celia Da Rosa guarda infinidad de recuerdos de los numerosos desfiles, en el Cerro, por Avenida Harriague, y el haber asistido a todas las invitaciones de los distintos clubes en donde se realizaban actuaciones.

«No fue solo un mes de Carnaval, sino un largo tiempo de cenas, encuentros y numerosos reconocimientos recibidos.

Por eso digo que fue la época más linda de mi juventud en donde recibí el afecto de muchísimas personas algunas quienes hasta el día de hoy lo recuerdan y me lo expresan».

PERFIL PROFESIONAL DE MARÍA CELIA DA ROSA

Docente de Inglés desde 1990 hasta la actualidad.

– Coordinadora del Departamento de Inglés del «Colegio

– Salesianos Nuestra Señora del Carmen» con asesoramiento

del London Institute International House.

Coordinadora de Inglés con el «American Language

Institute

Coordinadora de Inglés del departamento de niños de la

«Alianza Cultural Uruguay Estados Unidos Centro Salto»

Docente del Colegio Crandon Salto, realizando variadas ponencias, charlas, capacitaciones e investigaciones para docentes desde 1990 hasta la actualidad, preparando exámenes internacionales de Cambridge, Oxford y Trinity.

Docente del Instituto Dickens. (exámenes internacionales)

Docente del «Programa de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras» desde el 26 de febrero de 2007.

Ha realizado investigaciones en la escuela Nº64 con el asesoramiento de David Kolb de la Case Western Reserve

University, sobre aprendizaje basado en la experiencia.