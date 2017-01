Un 9 % más que el año pasado

“Estuvo muy bien” la recaudación en materia de Contribución Inmobiliaria urbana y rural que la Intendencia recibió hasta el día jueves, fecha en que venció el plazo para el pago contado, según informó a EL PUEBLO, el Director de Hacienda de la comuna, Gustavo Chiriff.

Si bien, el jerarca del área no pudo dar con precisión el monto de dinero recaudada hasta el momento, aseguró que la cifra estuvo “muy bien”, superando el 9% por encima de los valores recaudados el año pasado, algo que deja conforme a la actual administración en materia de ingresos

9 % MÁS QUE

EL AÑO PASADO

El pasado jueves 19 venció el pago contado de la Contribución Inmobiliaria urbana y rural del año 2017 y ayer viernes venció el pago contado de la Patente de Rodados.

Los contribuyentes calificados como buenos pagadores tuvieron un descuento del 10% por pago contado un 10% más.

En materia de Contribución Inmobiliaria, Chiriff no pudo precisar en forma certera el monto de dinero recaudado, debido a que al momento de realizar la entrevista no se encontraba en su lugar de trabajo, pero sí dijo recordar los porcentajes en forma más exacta.

Al ser consultado por la recaudación en materia de contribución inmobiliaria hasta la fecha, señaló que lo recaudado por la comuna fue una cifra cercana al 9 % por encima de los valores recaudados el año pasado. Una cifra que el Director de Hacienda calificó como positiva y que “estuvo muy bien”.

UNA RECAUDACIÓN

“MUY BUENA”

“Sí, fue una recaudación buena, porque superó en términos reales lo que fue el año pasado”, comentó el jerarca.

En este sentido, agregó: “estuvo muy bien, estuvo bien, se recaudó en términos reales casi un 9% por encima de los valores recaudados el año pasado, teniendo en cuenta el aumento del 8,9 % que hubo en los aforos. Teniendo en cuenta eso, se pagó un 9% más de lo que se pagó el año pasado”.

SE PAGARON

INTERESES

Con lo recaudado en los primeros tres días de cobranza en materia de Contribución Inmobiliaria (esto es, antes del cuatro de enero de este año) se cubrieron los intereses del Fideicomiso Daymán por todo el año. Con ese dinero también se cubrieron los intereses de una línea de crédito con el BROU (Banco República Oriental del Uruguay) que se cancela finalmente el 25 de enero de este año. Todo lo demás, es volcado a las arcas de la intendencia, porque con todo ese dinero se planifica lo que va a ser todo el año, porque esa es un poco la recaudación para trabajar todo el año. Pero evidentemente enero es el mes de mayor recaudación de la Intendencia”, comentó el jerarca.

CONTINÚAN LOS

CONVENIOS

El jerarca informó además que se continúan recepcionando consultas por convenios, sobre todo en aquellos casos que poseen deudas de contribución inmobiliaria.

PATENTE DE RODADOS

En cuanto a la recaudación por Patente de Rodados, el Director señaló que aún no cuentan con los datos oficiales respecto a lo recaudado por este concepto ya que el mismo se gestiona mediante el SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) y estas cifras las conocerán recién a finales de este mes.

“Lo que tenemos son los valores en la cobranza descentralizada, pero los valores del SUCIVE en sí, los vamos a tener más a fin de mes”, comentó Chiriff.

Según información que brinda el portal del SUCIVE, hasta el día 19 de enero se registraron 782.254 transacciones de pagos por un total de $ 4.852.193.996 en todo el país. Los pago en línea totalizaron 78.455 transacciones por un monto de $ 826.158.336; los agentes de cobranza totalizaron 681.035 por un monto de $ 3.929.226.614; mientras que por débito automático fueron 22.764 transacciones por un total de $ 96.809.046.

Estos valores corresponden a una recaudación nacional que luego será distribuida según lo que le corresponda a cada departamento.