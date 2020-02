Desde hace algunos meses se ve en nuestras calles, con curiosidad y sorpresa para muchos, un patrullero con las inscripciones «COCHE ESCUELA» y «MANTENGA DISTANCIA», pintadas en gran tamaño en los laterales y parte trasera.

EL PUEBLO pudo comunicarse con algunos jerarcas policiales, quienes explicaron que «fue un proyecto que lamentablemente no se concretó, fracasó, y es una pena porque no se aprovechó la oportunidad, es una gran herramienta que nunca se utilizó como tal», aunque no dieron mayores explicaciones sobre el porqué del fracaso.

Aproximadamente en el mes de agosto del pasado año, la Jefatura de Policía de Salto recibió algunos coches (patrulleros usados marca Tata) y a uno de ellos se le colocó doble pedalera a fin de que quedara adaptado para su utilización como coche escuela. «La idea era que algunos policías pudieran instruir a otros para que pudieran trabajar como nuevos choferes, así como re instruir a los que ya se desempeñan en esa función, y así contribuir a bajar la siniestralidad que se viene dando», comentaron nuestras fuentes.

Es más, en el mes de setiembre la Intendencia brindó cursos de capacitación especialmente dirigidos a un grupo de efectivos de la Brigada de Tránsito Policial, para que luego fuesen instructores, y quienes los realizaran y aprobaran estarían incluso autorizados para emprender su propia empresa de enseñanza.

Según pudo saber este diario, actualmente el mencionado vehículo es utilizado como un patrullero común más. Ojalá pueda algún día cumplirse con lo planificado, porque la colocación de doble pedalera y los cursos realizados, son cosas que sería una injusticia se desaprovecharan.