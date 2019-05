Montevideo, 6 may (EFE).- La Federación de Funcionarios de la petrolera estatal uruguaya Ancap (Fancap) resolvió este lunes cortar el suministro de combustibles a Petrobras debido al problema que la empresa brasileña tiene con sus empleados en el país vecino.

Asimismo, el sindicato explica mediante un comunicado que aún no definió si la medida se extenderá solo al aeropuerto o también a las gasolineras.

El pasado 30 de abril, tres trabajadores de Petrobras Uruguay comenzaron una huelga de hambre en reclamo por su situación laboral. En el texto, la federación expresa su “más profunda solidaridad” con sus compañeros de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGA). En ese sentido, destaca que estos vienen enfrentando las “políticas neoliberales” de la empresa brasileña, que “arremete contra los trabajadores que luchan dignamente por mantener su fuente laboral y el servicio público del gas natural por cañería”.

“La lucha de UAOEGA no nos es ajena, la sentimos como propia en tanto el brazo neoliberal de la derecha llegará a nosotros si no tenemos la capacidad de organización que requiere el complejo momento histórico, así como el capital que pretende atropellar los derechos de los hermanos/as trabajadores/as de la compañía del gas (sic)”, reza el documento.

Además, subraya que Fancap espera que el Gobierno uruguayo “garantice los puestos de trabajo y el servicio público”.

“Creemos imprescindible fortalecer dos pilares fundamentales a la hora de organizar la resistencia al neoliberalismo, la unidad del movimiento obrero, y la capacidad de acumulación política de la izquierda, en su base social como en las diferentes expresiones políticas que defienden los intereses de las grandes mayorías populares…”, concluye el comunicado. Petrobras es la controladora de la Distribuidora de Gas de Montevideo (DGM), de la que tiene un 100 % del capital, y de la igualmente distribuidora de gas Conecta, de la que tiene un 55 %.

La petrolera estatal brasileña anunció el 26 de abril la venta de nuevos activos que incluyen 8 refinerías en Brasil y la red de puestos de gasolina PUDSA en Uruguay. EFE